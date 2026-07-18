Konaté menospreció el duelo por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra: “Medalla de…”

Faltan pocas horas para vivir el partido entre Francia e Inglaterra por lo que será el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026. Dicho encuentro, por el nombre de ambas naciones, tiene todos los condimentos para ser un partidazo. Sin embargo, el contexto en el que se da no es mejor y eso lo sabe Ibrahima Konaté, zaguero de la selección francesa que reconoció que nadie quiere jugar este tipo de partidos, pero lo hacen porque es un deber.

Konaté habló en la previa del Francia vs Inglaterra

"Es un partido que nadie hubiera querido jugar. Buscaremos ganar y volver a casa con una medalla aunque sea una medalla de chocolate", fueron las palabras del nuevo jugador del Real Madrid en una reciente conferencia de prensa.

Pero esto no fue todo, Konaté también habló acerca de España, que la dejó fuera de competición, siendo muy superior. Ante ellos, el defensor solo pudo aceptar la derrota elogiando el buen juego que tiene la Roja.

"Estábamos muy motivados, pero no pudimos. España fue simplemente mejor. Tres derrotas seguidas contra España, eso duele. Haber perdido contra ellos no es cualquier cosa, son campeones de Europa. Debemos levantarnos y continuar".

¿Cuándo juega Francia vs Inglaterra?

El partido entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones buscarán despedirse del torneo con una victoria y quedarse con la medalla de bronce tras haber caído en las semifinales.