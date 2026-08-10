Diego Forlán, DT de Uruguay, definió si Luis Suárez volverá a la selección: "No es algo que..."

Diego Forlán fue presentado este lunes 10 de agosto como nuevo director técnico interino de la selección uruguaya de fútbol. La leyenda del balompié uruguayo tendrá su primera experiencia dirigiendo a una selección y ya dio detalles sobre su plan de trabajo. Bajo ese contexto, respondió a la interrogante sobre un posible retorno de Luis Suárez al conjunto sudamericano.

¿Qué dijo Diego Forlán, DT interino de Uruguay, sobre Luis Suárez?

En conferencia de prensa tras ser presentado como nuevo seleccionador interino de Uruguay, el popular 'Cachavacha' fue claro en señalar que no le cierra las puertas de la selección a nadie y destacó la calidad y experiencia del 'pistolero', quien actualmente milita en el Inter Miami de la MLS, junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

“Tengo un cariño enorme con Luis (Suárez) y tenemos mucha confianza, y si él está seleccionable, es uruguayo. Obviamente, tener a un jugador como Luis, con la experiencia, tiene gol, lo sigue demostrando todos los fines de semana, ¿Por qué no? (convocarlo), eso se verá más adelante, nadie va a discutir lo que es Luis. Con respecto al gol, yo creo que tenemos muchos jugadores que hacen goles, no es algo que me preocuparía mucho, porque en ese sentido tenemos buenos delanteros”, manifestó Forlán.

Diego Forlán, el elegido para reemplazar a Bielsa

Cabe resaltar que Forlán asume el mando interino de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa, quien dejó el banquillo luego de la temprana eliminación del Mundial 2026 en fase de grupos, donde quedó tercero del grupo H con dos puntos, cero victorias, dos empates y una derrota. La partida del argentino se produjo en medio de duras críticas por la tensa y distante relación que habría mantenido con el plantel.

Trayectoria de Diego Forlán

La experiencia de Forlán como entrenador aún es corta. El uruguayo inició su carrera como estratega en 2020, cuando tomó las riendas de Peñarol, donde dirigió 11 partidos y registró 4 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Su salida del 'Carbonero' se produjo en agosto de ese mismo año y en 2021 llegó al club Atenas de San Carlos, de la segunda división de Uruguay. Al igual que en Peñarol, su estadía fue corta y solo alcanzó a dirigir 12 encuentros y cosechó 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas.