Diego Forlán es nuevo técnico interino de Uruguay en reemplazo de Marcelo Bielsa

La Asociación Uruguaya de Fútbol ya tomó una decisión tras la histórica eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. El presidente Ignacio Alonso confirmó que Diego Forlán será el nuevo entrenador interino de la selección absoluta y, además, asumirá la dirección técnica de la Sub 20.

Diego Forlán es nuevo entrenador interino de Uruguay en reemplazo de Marcelo Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026

El histórico exdelantero de Uruguay, Forlán, permanecerá en el cargo hasta marzo de 2027 y dirigirá a la 'Celeste' durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, además de los amistosos que dispute el combinado nacional mientras la AUF define al próximo entrenador definitivo.

Asimismo, Forlán también estará al mando de la selección uruguaya Sub 20, que afrontará el Campeonato Sudamericano de la categoría en enero de 2027. La decisión responde a que las elecciones del Comité Ejecutivo de la AUF se celebrarán entre marzo y abril del próximo año.

Diego Forlán ganó la Copa América 2011 y el Balón de Oro en el Mundial 2010 con Uruguay

"Si hay acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, será el entrenador de la Sub 20 y amistosos. Hay que cerrar el acuerdo conceptual y económico. Hemos tenido reuniones y han sido buenas. Está entusiasmado por dirigir a la selección", declaró Ignacio Alonso en diálogo con Polideportivo de Teledoce.

El máximo dirigente del fútbol uruguayo también reveló que el acercamiento con el exgoleador no es reciente y que ambas partes mantienen conversaciones desde hace varios años. "Nos juntamos en 2022, tenemos muchas charlas porque está desarrollando un gran proyecto en Neptunia. Tener a Diego todos los días dentro del complejo para los planes de la selección nacional será muy importante", agregó.

La llegada de Forlán se produce tras la salida de Marcelo Bielsa, cuyo ciclo terminó luego del fracaso de Uruguay en el Mundial 2026. Pese a reconocer que la eliminación en primera fase fue un duro golpe, la AUF respaldó la decisión de mantener al técnico argentino hasta el final de la Copa del Mundo.

La trayectoria de Diego Forlán como técnico y jugador de Uruguay

Será la tercera experiencia de Diego Forlán como entrenador, luego de dirigir a Peñarol en 2020 y a Atenas de San Carlos en 2021. Como futbolista, disputó tres Copas del Mundo, fue elegido Balón de Oro en Sudáfrica 2010 y conquistó la Copa América 2011, consolidándose como uno de los máximos ídolos en la historia reciente de Uruguay.