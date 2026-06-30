Marcelo Bielsa se despidió como DT de Uruguay. Este martes 30 de junio, el argentino brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre la decisión de dejar de entrenar a la Celeste, explicar las razones de la eliminación del Mundial 2026 en fase de grupos y también se dio un tiempo para exponer los pequeños problemas que existieron con los jugadores.

“Hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande. Era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue. Es una caída que nadie puede soportar”, empezó diciendo el estratega argentino.

Luego, añadió que dieron el máximo para conseguir los objetivos, pero al final no pudieron: “No puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que hice con los recursos con que contaba no fue suficiente. Por supuesto que hicimos lo máximo, tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero no alcanzó”.

Al ser consultado sobre si existieron problemas con los jugadores, Marcelo Bielsa confesó que tuvo un par de conversaciones con los futbolistas antes que empiece el Mundial. Primero, negó que ellos le pidieron que cambie su forma de jugar ante España.

“Eso no sucedió. De haber sucedido, sería algo que no hablaría bien de los jugadores. En la observación del partido con España claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas”, señaló.

Sin embargo, confirmó que hubo reuniones con el plantel para que modificara su sistema de entrenamiento: “Hubo muchas y durante mucho tiempo. Desde el partido con Estados Unidos hasta el comienzo del Mundial. Los jugadores me plantearon la idea de que no entrenaran separados en dos grupos”.

Adicional a esto, reveló que los propios jugadores le pidieron que redujera el tiempo de las charlas técnicas: “Ellos hablaron sobre estas dos cosas, que eran la reducción de charlas y entrenar todos juntos. Asumí un compromiso de considerar eso y así fue. Pero llegó en un momento en que no fue suficiente”.

“También hubo charlas colectivas sobre los partidos anteriores. Eso fue algo que los jugadores querían reducir y así fue. Siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. También hubo charlas con la FIFA por el reglamento y una con los héroes de la cordillera, para la motivación. Todas las charlas eran menores a 10 minutos. Todo lo revisé, porque cuando hay un pedido de esta naturaleza, hice muchas consultas y para adaptarse había que hacer charlas más cortas y en días distintos, para no sobreexigir la atención de los jugadores”, añadió.

Finalmente, señaló que redujo todo a la mitad porque los jugadores podían saturarse: “Hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice. El destinatario de un mensaje tiene derecho. Reduje todo a la mitad. Si los jugadores dicen que prefieren un descanso porque los satura mentalmente, no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo”.