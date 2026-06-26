- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Marcelo Bielsa perdió los papeles y explotó contra trabajador tras la eliminación de Uruguay: "Dale de una vez"
El entrenador de Uruguay estuvo muy enojado tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y explotó justo cuando le hacían preguntas por la derrota.
Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado del Mundial 2026 en la fase de grupos. La derrota caló muy hondo no solo en los futbolistas, que quedaron muy heridos, sino también en los hinchas de la Celeste y en el entrenador Marcelo Bielsa. Precisamente, este último protagonizó un fuerte incidente con un trabajador al término del encuentro.
PUEDES VER: Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO: estos 8 equipos están clasificando a 16avos
Sucede que, como es costumbre, algunos miembros de los equipos brindan una pequeña entrevista antes de la conferencia de prensa. Esta vez le tocó a Marcelo Bielsa, quien se acercó a los periodistas que se encontraban en la cancha. En ese preciso instante, estaba recibiendo algunas indicaciones de parte del coordnador de medios aparentemente, lo cual no le gustó al argentino y empezó a gritarle: “¡Dale de una vez!”.
Marcelo Bielsa explotó tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026.
Tras este fuerte incidente, el entrenador de Uruguay se dispuso a responder las preguntas de la periodista que se encontraba frente a él. Sin embargo, no fue bastante receptivo y dio algunas frases bastante cortas.
Primero se atribuyó la eliminación de la Celeste y aseguró que él no pudo sacar lo mejore de los jugadores: “Bueno, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. Luego, cuando le consultaron sobre el cambio de Federico Valverde, señaló: “Busqué que el equipo tuviera más presencia en el ataque”. Finalmente, cuando le preguntaron si le había dicho algo a Fernando Mulsera sobre el cambio, respondió simplemente con un “nada”.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00