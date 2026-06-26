Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado del Mundial 2026 en la fase de grupos. La derrota caló muy hondo no solo en los futbolistas, que quedaron muy heridos, sino también en los hinchas de la Celeste y en el entrenador Marcelo Bielsa. Precisamente, este último protagonizó un fuerte incidente con un trabajador al término del encuentro.

Sucede que, como es costumbre, algunos miembros de los equipos brindan una pequeña entrevista antes de la conferencia de prensa. Esta vez le tocó a Marcelo Bielsa, quien se acercó a los periodistas que se encontraban en la cancha. En ese preciso instante, estaba recibiendo algunas indicaciones de parte del coordnador de medios aparentemente, lo cual no le gustó al argentino y empezó a gritarle: “¡Dale de una vez!”.

Marcelo Bielsa explotó tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026.

Tras este fuerte incidente, el entrenador de Uruguay se dispuso a responder las preguntas de la periodista que se encontraba frente a él. Sin embargo, no fue bastante receptivo y dio algunas frases bastante cortas.

Primero se atribuyó la eliminación de la Celeste y aseguró que él no pudo sacar lo mejore de los jugadores: “Bueno, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. Luego, cuando le consultaron sobre el cambio de Federico Valverde, señaló: “Busqué que el equipo tuviera más presencia en el ataque”. Finalmente, cuando le preguntaron si le había dicho algo a Fernando Mulsera sobre el cambio, respondió simplemente con un “nada”.