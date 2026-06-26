A diferencia de otras ediciones, este Mundial 2026 ha incluido la ronda de los dieciseisavos de final. Al ser 48 equipos divididos en 8 grupos, la FIFA cambió el formato y no solo clasificarán los dos primeros de cada grupo, sino que también avanzarán los ocho mejores terceros de cada zona.

En ese sentido, tenemos a cuatro selecciones que matemáticamente ya han accedido a la siguiente ronda como Suecia, Ecuador, Bosnia-Herzegovina y Paraguay. Sin embargo, aún faltan decidirse los cuatro cupos restantes. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de los mejores ocho terceros del Mundial 2026.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO

País PJ DF Puntos 1. Suecia 3 0 4 2. Ecuador 3 0 4 3. Bosnia-Herzegovina 3 -1 4 4. Paraguay 3 -2 4 5. Croacia 2 -1 3 6. Corea del Sur 3 -1 3 7. Argelia 2 -2 3 8. Escocia 3 -3 3 9. Cabo Verde 2 0 2 10. Bélgica 2 0 2 11. RD Congo 2 -1 1 12. Senegal 2 -3 0

Clasificados a dieciseisvaos de final del Mundial 2026

Grupo A: México (1°) y Sudáfrica (2°)

México (1°) y Sudáfrica (2°) Grupo B: Suiza (1°) y Canadá (2°)

Suiza (1°) y Canadá (2°) Grupo C: Brasil (1°) y Marruecos (2°)

Brasil (1°) y Marruecos (2°) Grupo D: Estados Unidos (1°) y Australia (2°)

Estados Unidos (1°) y Australia (2°) Grupo E: Alemania (1°) y Costa de Marfil (2°)

Alemania (1°) y Costa de Marfil (2°) Grupo F: Países Bajos (1°) y Japón (2°)