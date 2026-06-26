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Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO: estos 8 equipos están clasificando a 16avos

Solo los ocho mejores terceros de los 12 grupos accederán a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones.

Gary Huaman
Aquí podrás revisra la tabla actualizada de los mejores ocho terceros del Mundial 2026.
Aquí podrás revisra la tabla actualizada de los mejores ocho terceros del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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A diferencia de otras ediciones, este Mundial 2026 ha incluido la ronda de los dieciseisavos de final. Al ser 48 equipos divididos en 8 grupos, la FIFA cambió el formato y no solo clasificarán los dos primeros de cada grupo, sino que también avanzarán los ocho mejores terceros de cada zona.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

En ese sentido, tenemos a cuatro selecciones que matemáticamente ya han accedido a la siguiente ronda como Suecia, Ecuador, Bosnia-Herzegovina y Paraguay. Sin embargo, aún faltan decidirse los cuatro cupos restantes. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de los mejores ocho terceros del Mundial 2026.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO

PaísPJDFPuntos
1. Suecia304
2. Ecuador304
3. Bosnia-Herzegovina3-14
4. Paraguay3-24
5. Croacia2-13
6. Corea del Sur3-13
7. Argelia2-23
8. Escocia3-33
9. Cabo Verde202
10. Bélgica202
11. RD Congo2-11
12. Senegal2-30

Clasificados a dieciseisvaos de final del Mundial 2026

  • Grupo A: México (1°) y Sudáfrica (2°)
  • Grupo B: Suiza (1°) y Canadá (2°)
  • Grupo C: Brasil (1°) y Marruecos (2°)
  • Grupo D: Estados Unidos (1°) y Australia (2°)
  • Grupo E: Alemania (1°) y Costa de Marfil (2°)
  • Grupo F: Países Bajos (1°) y Japón (2°)
  • Clasificados anticipados (esperando posición final): Argentina, Francia, Noruega y Colombia ya aseguraron su pase gracias a sus puntos en las primeras dos jornadas.
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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