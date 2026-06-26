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Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO: estos 8 equipos están clasificando a 16avos
Solo los ocho mejores terceros de los 12 grupos accederán a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones.
A diferencia de otras ediciones, este Mundial 2026 ha incluido la ronda de los dieciseisavos de final. Al ser 48 equipos divididos en 8 grupos, la FIFA cambió el formato y no solo clasificarán los dos primeros de cada grupo, sino que también avanzarán los ocho mejores terceros de cada zona.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
En ese sentido, tenemos a cuatro selecciones que matemáticamente ya han accedido a la siguiente ronda como Suecia, Ecuador, Bosnia-Herzegovina y Paraguay. Sin embargo, aún faltan decidirse los cuatro cupos restantes. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de los mejores ocho terceros del Mundial 2026.
Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO
|País
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Suecia
|3
|0
|4
|2. Ecuador
|3
|0
|4
|3. Bosnia-Herzegovina
|3
|-1
|4
|4. Paraguay
|3
|-2
|4
|5. Croacia
|2
|-1
|3
|6. Corea del Sur
|3
|-1
|3
|7. Argelia
|2
|-2
|3
|8. Escocia
|3
|-3
|3
|9. Cabo Verde
|2
|0
|2
|10. Bélgica
|2
|0
|2
|11. RD Congo
|2
|-1
|1
|12. Senegal
|2
|-3
|0
Clasificados a dieciseisvaos de final del Mundial 2026
- Grupo A: México (1°) y Sudáfrica (2°)
- Grupo B: Suiza (1°) y Canadá (2°)
- Grupo C: Brasil (1°) y Marruecos (2°)
- Grupo D: Estados Unidos (1°) y Australia (2°)
- Grupo E: Alemania (1°) y Costa de Marfil (2°)
- Grupo F: Países Bajos (1°) y Japón (2°)
- Clasificados anticipados (esperando posición final): Argentina, Francia, Noruega y Colombia ya aseguraron su pase gracias a sus puntos en las primeras dos jornadas.
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