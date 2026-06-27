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Sudáfrica vs Canadá EN VIVO por Mundial 2026: horario, canal para ver y pronóstico del partido
Sudáfrica vs Canadá protagonizarán el primer enfrentamiento por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Consulta la hora, canales y todos los detalles del partido.
Sudáfrica vs Canadá protagonizarán el primer enfrentamiento por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este compromiso enfrenta a una de las sorpresas de este torneo con una de las anfitrionas. El duelo se jugará este domingo 28 de junio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por las señales de DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
PUEDES VER: Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
¿A qué hora juega Sudáfrica vs Canadá?
- Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.
- México y Centroamérica: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Sudáfrica vs Canadá EN VIVO?
La transmisión del partido de Sudáfrica vs Canadá estará a cargo de DirecTV Sports para toda Sudamérica. De igual manera, podrá ser sintonizado EN DIRECTO ONLINE por las plataformas de streaming de DGO y Paramount Plus.
Previa del partido Sudáfrica vs Canadá por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Sudáfrica llega a los dieciseisavos de final impulsada por la histórica victoria sobre Corea del Sur, un resultado que desató la euforia de toda una nación. El equipo de Hugo Broos dejó atrás un complicado inicio ante México y ahora sueña con seguir haciendo historia en el último Mundial de su veterano entrenador.
Sudáfrica hizo historia al clasificar por primera vez a la fase eliminatoria de un Mundial
Canadá, por su parte, afronta este reto tras una notable fase de grupos en la que destacó por su poder ofensivo, al anotar 8 goles y mostrar una versión muy competitiva. Aunque la derrota ante Suiza le impidió quedarse con el liderato, el conjunto de Jesse Marsch mantiene intacta la ilusión de avanzar y espera contar desde el inicio con figuras como Alphonso Davies y Stephen Eustáquio.
Canadá busca seguir avanzando en la Copa del Mundo.
Sudáfrica vs Canadá: canales de transmisión
- Perú, Chile y Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: Disney Plus y CazéTV.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.
- Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y ViX.
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
Sudáfrica vs Canadá: pronóstico y apuestas
Canadá llega como la gran favorita para quedarse con la victoria ante Sudáfrica y clasificar a la siguiente instancia del torneo mundialista. Consulta las cuotas de apuestas para que realices tu mejor jugada.
|Cuotas de apuestas
|Sudáfrica
|Empate
|Canadá
|Betsson
|5.25
|3.60
|1.75
|Betano
|5.20
|3.50
|1.83
|Bet365
|5.00
|3.50
|1.75
|1xBet
|5.43
|3.60
|1.81
|Caliente
|5.10
|3.55
|1.79
|Stake
|5.10
|3.50
|1.75
Sudáfrica vs Canadá: posibles alineaciones
Posible alineación de Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena, Maseko, Mofoken, Appollis y Makgopa.
Posible alineación de Canadá: Crepeau, Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed, David y Larin.
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