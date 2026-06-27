Canal confirmado para ver partido de Brasil vs Japón por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Llegó el momento de las eliminatorias. Brasil vs Japón se enfrentarán este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final, en un partido que definirá sus caminos hacia la gran final y que rinde homenaje a la famosa serie 'Supercampeones'. La Canarinha buscará demostrar que es una candidata al título del Mundial 2026, mientras que los nipones quieren dar el gran golpe. Conoce aquí el canal confirmado para ver la transmisión del duelo.

Canal confirmado para ver Brasil vs Japón

El duelo entre Brasil vs Japón contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, las plataformas de streaming de DGO y Paramount Plus se encargan de llevar el compromiso vía ONLINE.

Por su parte, en suelo brasileño, el partido estará disponible por las señales de SporTV, Globo, Claro TV Plus y CazéTV.

¿Qué canal transmite partido de Brasil vs Japón por Mundial 2026?

Perú, Chile y Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

México: ViX.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Cómo llegan Brasil y Japón al partido por los dieciseisavos de final?

Brasil llega con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa e imponer toda su historia. La pentacampeona del mundo atraviesa un gran momento tras ganar el Grupo C. Bajo el mando de Carlo Ancelotti, la verdeamarela ha ido de menos a más en el torneo y, sin lugar a dudas, su gran estrella es Vinicius Jr., quien se ha puesto el equipo al hombro y ha marcado en todos los partidos.

Brasil anunció el duelo que sostendrá ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Por su parte, Japón ha tenido un rendimiento irregular, con dos empates y una victoria en el campeonato. Aun así, ha mostrado un equipo compacto pese a no contar con sus principales estrellas, como Take Kubo, Endo y Mitoma, entre otros.