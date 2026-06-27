Fernando Muslera pidió disculpas tras la eliminación de Uruguay: “Nunca imaginé estar sufriendo...”

¡De no creer! La selección uruguaya cayó derrotada por la mínima diferencia ante España, que se puso en ventaja casi al término del primer tiempo tras un remate de Baena que se coló en la portería de Fernando Muslera, quien pudo hacer más para evitar ese tanto español. Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Bielsa se quedan fuera del Mundial 2026.

Tras el encuentro, el portero de la selección charrúa salió a hablar sobre lo que se está viviendo en la interna del equipo. Sin embargo, aprovechó las cámaras de DSports para pedirle perdón al pueblo uruguayo, reconociendo que no ha sido una buena actuación la suya en esta Copa del Mundo.

Fernando Muslera rompió su silencio tras eliminación de Uruguay

El golero de 40 años señaló que nunca pensó sufrir tanto por el deporte rey y se mostró realmente afectado por quedar fuera de la Copa del Mundo.

“Nunca fui a esconderme, siempre fui a dar la cara. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más por el trabajo que hice y por cómo me preparé”.

Además, reconoció que la preparación que tuvo no fue la mejor, por lo que solo pudo pedir disculpas al país charrúa. “Como les dije a los chicos, hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial. Les pido disculpas a ellos y al pueblo uruguayo. Aunque no alcance con eso, ahora toca seguir adelante. Este puesto tiene mucho”.

Fernando Muslera tuvo error en el gol de España

¿Qué puntuación obtuvo Fernando Muslera?

El portero ha sido duramente cuestionado tras su participación en el Mundial 2026 y, luego del partido ante España, obtuvo una calificación de 5,6 en la aplicación Sofascore. Cabe mencionar que Muslera fue cambiado al inicio del segundo tiempo.



