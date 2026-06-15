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Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 EN VIVO: canales y transmisión GRATIS
Conoce dónde ver EN VIVO los 104 partidos programados del Mundial 2026. Revisa la lista de canales oficiales.
Ya se vive la fiebre del Mundial 2026, con partidos de alta intensidad en esta fase de grupos. Millones de aficionados no quieren perderse ninguno de los compromisos, por lo que te mostramos los canales de transmisión para ver todos los cotejos de este certamen de la FIFA.
PUEDES VER: Partidos del Mundial hoy EN VIVO, lunes 15 de junio: programación, horarios y dónde ver la transmisión
Dónde ver los partidos del Mundial 2026
FECHA 1
- México 2-0 Sudáfrica | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Corea del Sur 2-1 República Checa | DirecTV, Paramount+
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Estados Unidos 4-1 Paraguay | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Qatar 1-1 Suiza | DirecTV, Paramount+
- Brasil 1-1 Marruecos | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Haití 0-1 Escocia | DirecTV, Paramount+
- Australia 2-0 Turquía | DirecTV, Paramount+
- Alemania 7-1 Curazao | DirecTV, Paramount+
- Países Bajos 2-2 Japón | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Suecia 5-1 Túnez | DirecTV, Paramount+
- España vs Cabo Verde | DirecTV, Paramount+
- Bélgica vs Egipto | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Arabia Saudita vs Uruguay | DirecTV, Paramount+
- Irán vs Nueva Zelanda | DirecTV, Paramount+
- Francia vs Senegal | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Irak vs Noruega | DirecTV, Paramount+
- Argentina vs Argelia | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Austria vs Jordania | DirecTV, Paramount+
- Portugal vs Congo | DirecTV, Paramount+
- Inglaterra vs Croacia | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Ghana vs Panamá | DirecTV, Paramount+
- Uzbekistán vs Colombia | DirecTV, Paramount+
FECHA 2
- República Checa vs Sudáfrica | DirecTV, Paramount+
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Canadá vs Qatar | DirecTV, Paramount+
- México vs Corea del Sur | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Estados Unidos vs Australia | DirecTV, Paramount+
- Escocia vs Marruecos | DirecTV, Paramount+
- Brasil vs Haití | DirecTV, Paramount+
- Turquía vs Paraguay | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Países Bajos vs Suecia | DirecTV, América TV, Paramount+
- Alemania vs Costa de Marfil | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Ecuador vs Curazao | DirecTV, Paramount+
- Túnez vs Japón | DirecTV, Paramount+
- España vs Arabia Saudita | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Bélgica vs Irán | DirecTV, Paramount+
- Uruguay vs Cabo Verde | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Nueva Zelanda vs Egipto | DirecTV, Paramount+
- Argentina vs Austria | DirecTV, Paramount+
- Francia vs Irak | DirecTV, Paramount+
- Noruega vs Senegal | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Jordania vs Argelia | DirecTV, Paramount+
- Portugal vs Uzbekistán | DirecTV, Paramount+
- Inglaterra vs Ghana | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Panamá vs Croacia | DirecTV, Paramount+
- Colombia vs Congo | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
FECHA 3
- Suiza vs Canadá | DirecTV, Paramount+
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar | DirecTV, Paramount+
- Escocia vs Brasil | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Marruecos vs Haití | DirecTV, Paramount+
- República Checa vs México | DirecTV, Paramount+
- Sudáfrica vs Corea del Sur | DirecTV, Paramount+
- Ecuador vs Alemania | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Curazao vs Costa de Marfil | DirecTV, Paramount+
- Túnez vs Países Bajos | DirecTV, Paramount+
- Japón vs Suecia | DirecTV, Paramount+
- Turquía vs Estados Unidos | DirecTV, Paramount+
- Paraguay vs Australia | DirecTV, Paramount+
- Noruega vs Francia | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Senegal vs Irak | DirecTV, Paramount+
- Uruguay vs España | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Cabo Verde vs Arabia Saudita | DirecTV, Paramount+
- Nueva Zelanda vs Bélgica | DirecTV, Paramount+
- Egipto vs Irán | DirecTV, Paramount+
- Panamá vs Inglaterra | DirecTV, Paramount+
- Croacia vs Ghana | DirecTV, Paramount+
- Colombia vs Portugal | DirecTV, América TV, Disney Plus, Paramount+
- Congo vs Uzbekistán | DirecTV, Paramount+
- Jordania vs Argentina | DirecTV, Paramount+
- Argelia vs Austria | DirecTV, Paramount+
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