- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Escocia
- México vs Chequia
- Marruecos vs Haití
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados
Conoce cómo quedan las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras disputarse la tercera jornada de cada uno de los grupos.
El Mundial 2026 llegó a sus instancias finales y da pase a los dieciseisavos de final. Solo 32 equipos lograron su acceso a esta fase y los cruces se irán definiendo día a día para el gusto de los aficionados. Conoce cómo está distribuido el respectivo cuadro, según las bases de la FIFA para este magno certamen de selecciones.
Llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026
SECTOR IZQUIERDO
- Alemania (1°E) vs. 3°ABCDF
- 1°I vs. 3°CDFGH
- 2°A vs. 2°B
- 1°F vs. 2°C
- 2°K vs. 2°L
- 1°H vs. 2°J
- Estados Unidos (1°D) vs. 3°BEFIJ
- 1°G vs. 3°AEHIJ
SECTOR DERECHO
- 1°C vs. 2°F
- 2°E vs. 2°I
- México (1°A) vs. 3°CEFHI
- 1°L vs. 3°EHIJK
- Argentina (1°J) vs. 2°H
- 2°D vs. 2°G
- 1°B vs. 3°EFGIJ
- 1°K vs. 3°DEIJL
Así está distribuido el cuadro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, según la FIFA.
Programación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
DOMINGO 28 DE JUNIO
- 2°A vs. 2°B - 2.00 p. m.
LUNES 29 DE JUNIO
- 1°C vs. 2°F - 12.00 p. m.
- Alemania (1°E) vs. 3°ABCDF - 3.30 p. m.
- 1°F vs. 2°C - 8.00 p. m.
MARTES 30 DE JUNIO
- 2°E vs. 2°I - 12.00 p. m.
- 1°I vs. 3°CDFGH - 4.00 p. m.
- México (1°A) vs. 3°CEFHI
MIÉRCOLES 1 DE JULIO
- 1°L vs. 3°EHIJK - 11.00 a. m.
- 1°G vs. 3°AEHIJ - 3.00 p. m.
- Estados Unidos (1°D) vs. 3°BEFIJ - 7.00 p. m.
JUEVES 2 DE JULIO
- 1°H vs. 2°J - 2.00 p. m.
- 2°K vs. 2°L - 6.00 p. m.
- 1°B vs. 3°EFGIJ - 10.00 p. m.
VIERNES 3 DE JULIO
- 2°D vs. 2°G - 1.00 p. m.
- Argentina (1°J) vs. 2°H - 5.00 p. m.
- 1°K vs. 3°DEIJL - 8.30 p. m.
Los horarios corresponden a la zona de Perú, Colombia y Ecuador.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00