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Llaves de dieciseisavos del Mundial 2026: así quedan los cruces con los 32 equipos clasificados

Conoce cómo quedan las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras disputarse la tercera jornada de cada uno de los grupos.

Diego Medina
Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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El Mundial 2026 llegó a sus instancias finales y da pase a los dieciseisavos de final. Solo 32 equipos lograron su acceso a esta fase y los cruces se irán definiendo día a día para el gusto de los aficionados. Conoce cómo está distribuido el respectivo cuadro, según las bases de la FIFA para este magno certamen de selecciones.

Conoce dónde ver todos los partidos del Mundial 2026.

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Llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026

SECTOR IZQUIERDO

  • Alemania (1°E) vs. 3°ABCDF
  • 1°I vs. 3°CDFGH
  • 2°A vs. 2°B
  • 1°F vs. 2°C
  • 2°K vs. 2°L
  • 1°H vs. 2°J
  • Estados Unidos (1°D) vs. 3°BEFIJ
  • 1°G vs. 3°AEHIJ

SECTOR DERECHO

  • 1°C vs. 2°F
  • 2°E vs. 2°I
  • México (1°A) vs. 3°CEFHI
  • 1°L vs. 3°EHIJK
  • Argentina (1°J) vs. 2°H
  • 2°D vs. 2°G
  • 1°B vs. 3°EFGIJ
  • 1°K vs. 3°DEIJL
Mundial 2026

Así está distribuido el cuadro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, según la FIFA.

Programación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

DOMINGO 28 DE JUNIO

  • 2°A vs. 2°B - 2.00 p. m.

LUNES 29 DE JUNIO

  • 1°C vs. 2°F - 12.00 p. m.
  • Alemania (1°E) vs. 3°ABCDF - 3.30 p. m.
  • 1°F vs. 2°C - 8.00 p. m.

MARTES 30 DE JUNIO

  • 2°E vs. 2°I - 12.00 p. m.
  • 1°I vs. 3°CDFGH - 4.00 p. m.
  • México (1°A) vs. 3°CEFHI

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

  • 1°L vs. 3°EHIJK - 11.00 a. m.
  • 1°G vs. 3°AEHIJ - 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (1°D) vs. 3°BEFIJ - 7.00 p. m.

JUEVES 2 DE JULIO

  • 1°H vs. 2°J - 2.00 p. m.
  • 2°K vs. 2°L - 6.00 p. m.
  • 1°B vs. 3°EFGIJ - 10.00 p. m.

VIERNES 3 DE JULIO

  • 2°D vs. 2°G - 1.00 p. m.
  • Argentina (1°J) vs. 2°H - 5.00 p. m.
  • 1°K vs. 3°DEIJL - 8.30 p. m.

Los horarios corresponden a la zona de Perú, Colombia y Ecuador.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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