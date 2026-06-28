- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Canadá vs Sudáfrica
- Alianza Lima vs Alianza Atlético
- Sporting Cristal
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026: fecha, hora, canal y pronósticos del partido
El Mundial 2026 inicia su etapa decisiva con los playoffs, donde Francia se enfrentará a Suecia en el estadio MetLife, en un duelo que promete grandes emociones.
El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva para las selecciones, pues comienzan los playoffs de la Copa del Mundo, donde el más mínimo error podría significar el regreso a casa. Este martes 30 de junio se disputará el encuentro entre Francia y Suecia, un duelo exigente para el elenco liderado por Kylian Mbappé, que se perfila como uno de los principales candidatos a conquistar el título. Por ello, en esta nota conocerás los horarios, canales y pronósticos del compromiso.
PUEDES VER: Roberto Martínez, DT de Portugal, dejó fuerte opinión sobre Cristiano Ronaldo: "Está acostumbrado a..."
¿Cuándo juega Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026?
Este encuentro está pactado para disputarse este martes 30 de junio, en el estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Así luce el estadio MetLife
¿A qué hora juega Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026?
Francia vs. Suecia está programado para las 4.00 p. m. en Perú. A continuación, los horarios en otros países.
- Perú, Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
- México (CDMX): 3.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 5.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Cómo ver Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026 en Perú?
Para ver este partido, podrás hacerlo por la señal de DSports. Además, tienes la opción de seguirlo vía streaming por las plataformas DGO y Paramount+.
Canales para ver Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026
Estos son los canales en otros países para seguir Francia vs. Suecia:
- Colombia: DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV
- Chile: DSports, DGO y Paramount+
- Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DSports, DGO, Flow Sports y Paramount+
- Brasil: Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay: DSports, DGO y Paramount+
- Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Venezuela: DSports, DGO e Inter
Pronósticos para Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026
Estos son los pronósticos para Francia contra Suecia por los playoffs del Mundial 2026. Las casas de apuestas dan como favorita a la selección dirigida por Didier Deschamps.
- Betsson: gana Francia (1.28), empate (5.55), gana Suecia (13.00)
- Betano.pe: gana Francia (1.31), empate (6.10), gana Suecia (10.50)
- bet365: gana Francia (1.25), empate (6.00), gana Suecia (11.00)
- 1xBet: gana Francia (1.29), empate (6.46), gana Suecia (11.40)
- DoradoBet: gana Francia (1.30), empate (5.90), gana Suecia (11.00)
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00