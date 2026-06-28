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Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026: fecha, hora, canal y pronósticos del partido

El Mundial 2026 inicia su etapa decisiva con los playoffs, donde Francia se enfrentará a Suecia en el estadio MetLife, en un duelo que promete grandes emociones.

Antonio Vidal
Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026.Foto: composición Líbero/IG
Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026.Foto: composición Líbero/IG
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El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva para las selecciones, pues comienzan los playoffs de la Copa del Mundo, donde el más mínimo error podría significar el regreso a casa. Este martes 30 de junio se disputará el encuentro entre Francia y Suecia, un duelo exigente para el elenco liderado por Kylian Mbappé, que se perfila como uno de los principales candidatos a conquistar el título. Por ello, en esta nota conocerás los horarios, canales y pronósticos del compromiso.

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¿Cuándo juega Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026?

Este encuentro está pactado para disputarse este martes 30 de junio, en el estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Así luce el estadio MetLife

Así luce el estadio MetLife

¿A qué hora juega Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026?

Francia vs. Suecia está programado para las 4.00 p. m. en Perú. A continuación, los horarios en otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
  • México (CDMX): 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 5.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Cómo ver Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026 en Perú?

Para ver este partido, podrás hacerlo por la señal de DSports. Además, tienes la opción de seguirlo vía streaming por las plataformas DGO y Paramount+.

Canales para ver Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026

Estos son los canales en otros países para seguir Francia vs. Suecia:

  • Colombia: DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV
  • Chile: DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DSports, DGO, Flow Sports y Paramount+
  • Brasil: Disney+ Premium y CazéTV
  • Paraguay: DSports, DGO y Paramount+
  • Uruguay: DSports, DGO, AUF TV y Paramount+
  • Venezuela: DSports, DGO e Inter

Pronósticos para Francia vs Suecia por los playoffs del Mundial 2026

Estos son los pronósticos para Francia contra Suecia por los playoffs del Mundial 2026. Las casas de apuestas dan como favorita a la selección dirigida por Didier Deschamps.

  • Betsson: gana Francia (1.28), empate (5.55), gana Suecia (13.00)
  • Betano.pe: gana Francia (1.31), empate (6.10), gana Suecia (10.50)
  • bet365: gana Francia (1.25), empate (6.00), gana Suecia (11.00)
  • 1xBet: gana Francia (1.29), empate (6.46), gana Suecia (11.40)
  • DoradoBet: gana Francia (1.30), empate (5.90), gana Suecia (11.00)
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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