El Mundial 2026 no solo deja partidos memorables y grandes sorpresas, sino que las estrellas mundiales anotan una gran cantidad de goles para coronarse como los máximos artilleros del torneo. Por ejemplo, Lionel Messi lidera esta tabla con cinco unidades tras convertir un triplete y un doblete en dos fechas, seguido de Kylian Mbappé y Erling Haaland con cuatro.

Es preciso resaltar que el argentino superó a Miroslav Klose con 18 tantos en la historia de los mundiales, mientras que el francés igualó al alemán con 16 tantos. A continuación, podrás revisar la tabla de los máximos goleadores del Mundial 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

En la lista de los mejores 10 goleadores del Mundial 2026, el primer lugar le pertenece a Lionel Messi, quien es seguido del francés y el noruego con cuatro tantos cada uno. Después, tenemos una de las grandes sorpresas del torneo que es el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David, quienes tienen tres tantos. Luego tenemos a otros nombres como Vinícius, Kane y Gakpo, por ejemplo.