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Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la carrera con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland
Las grandes estrellas pelean por la Bota de Oro del Mundial 2026. A continuación, podrás revisar la lista que de momento lidera Lionel Messi.
El Mundial 2026 no solo deja partidos memorables y grandes sorpresas, sino que las estrellas mundiales anotan una gran cantidad de goles para coronarse como los máximos artilleros del torneo. Por ejemplo, Lionel Messi lidera esta tabla con cinco unidades tras convertir un triplete y un doblete en dos fechas, seguido de Kylian Mbappé y Erling Haaland con cuatro.
PUEDES VER: ¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en los mundiales tras el Francia vs Irak y a cuántos está de Lionel Messi?
Es preciso resaltar que el argentino superó a Miroslav Klose con 18 tantos en la historia de los mundiales, mientras que el francés igualó al alemán con 16 tantos. A continuación, podrás revisar la tabla de los máximos goleadores del Mundial 2026.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
En la lista de los mejores 10 goleadores del Mundial 2026, el primer lugar le pertenece a Lionel Messi, quien es seguido del francés y el noruego con cuatro tantos cada uno. Después, tenemos una de las grandes sorpresas del torneo que es el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David, quienes tienen tres tantos. Luego tenemos a otros nombres como Vinícius, Kane y Gakpo, por ejemplo.
- Lionel Messi (Argentina): 5
- Kylian Mbappé (Francia): 4
- Erling Haaland (Noruega): 4
- Deniz Undav (Alemania): 3
- Jonathan David (Canadá): 3
- Vinícius Júnior (Brasil): 2
- Harry Kane (Inglaterra): 2
- Kai Havertz (Alemania): 2
- Florian Balogun (Estados Unidos): 2
- Cody Gakpo (Países Bajos): 2
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