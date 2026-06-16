Lionel Messi acaba de hacer historia en su sexta participación en los mundiales. En el debut de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026, el astro argentino se mandó con un hat-trick y selló la victoria de la Albiceleste para sumar sus primeros 3 puntos por el grupo J e igualó al alemán Miroslav Klose en la tabla de máximos goleadores de estas competencias.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en mundiales tras el partido de Argentina vs. Argelia?

Actualmente, Lionel Messi tiene 16 goles con la camiseta de Argentina en sus seis ediciones de los mundiales e igualó el récord del alemán Miroslav Klose. A continuación, podrás ver la lista completa de todos los tantos que convirtió el astro en todas sus participaciones:

Mundial 2026 (1 gol)

Frente a Serbia y Montenegro (Fase de grupos): Su primer gol en un Mundial. Entró de cambio y cerró la goleada 6-0 al minuto 88'.

Brasil 2014 (4 goles)

Frente a Bosnia y Herzegovina (Fase de grupos): Un zurdazo colocado desde el borde del área para el 2-1 definitivo (minuto 65').

(Fase de grupos): Un zurdazo colocado desde el borde del área para el 2-1 definitivo (minuto 65'). Frente a Irán (Fase de grupos): Un golazo agónico de media distancia en el minuto 91' para ganar el partido 1-0.

(Fase de grupos): Un golazo agónico de media distancia en el minuto 91' para ganar el partido 1-0. Frente a Nigeria (Fase de grupos): Doblete en la victoria 3-2; el primero tras un rebote en el área (minuto 3') y el segundo con un tiro libre magistral (minuto 45+1').

Rusia 2018 (1 gol)

Frente a Nigeria (Fase de grupos): Una gran recepción con el muslo y definición cruzada de derecha en el minuto 14' (victoria 2-1).

Qatar 2022 (7 goles)

Frente a Arabia Saudita (Fase de grupos): De penal al minuto 10' (derrota 1-2).

(Fase de grupos): De penal al minuto 10' (derrota 1-2). Frente a México (Fase de grupos): Un remate raso y potente desde fuera del área al minuto 64' para abrir el marcador (victoria 2-0).

(Fase de grupos): Un remate raso y potente desde fuera del área al minuto 64' para abrir el marcador (victoria 2-0). Frente a Australia (Octavos de final): Definición sutil de zurda por abajo al minuto 35' (victoria 2-1).

(Octavos de final): Definición sutil de zurda por abajo al minuto 35' (victoria 2-1). Frente a Países Bajos (Cuartos de final): De penal al minuto 73' para poner el 2-0 parcial (empate 2-2 y pase por penales).

(Cuartos de final): De penal al minuto 73' para poner el 2-0 parcial (empate 2-2 y pase por penales). Frente a Croacia (Semifinal): De penal, potente al ángulo superior derecho al minuto 34' (victoria 3-0).

(Semifinal): De penal, potente al ángulo superior derecho al minuto 34' (victoria 3-0). Frente a Francia (Final): Doblete en el histórico partido de la final. El primero de penal al minuto 23' y el segundo empujando el balón en el tiempo extra al minuto 108' (empate 3-3 y campeones en penales).

México, Catar y Estados Unidos 2026 (3 goles)

Frente a Argelia (Fase de grupos): En el partido inaugural del Grupo J, firmó un triplete. El primero al minuto 16 con un disparo sutil desde fuera del área, el segundo al minuto 59 para aumentar la ventaja y sobre los 75, convirtió su hat-trick y selló la victoria. Con esto, se convirtió en uno de los poquísimos futbolistas en anotar en 5 ediciones distintas del torneo.

Argentina vs Argelia: así fue el 3-0 de Lionel Messi

Con este espectacular golazo, Lionel Messi selló la goleada e igualó el récord de Miroslav Klose con 16 tantos en la historia de los mundiales.