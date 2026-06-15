Argentina vs. Argelia EN VIVO por el Mundial 2026 con Messi: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Es momento de ver a la vigente campeona del Mundial 2026: la selección argentina de Lionel Messi. La escuadra albiceleste debuta ante Argelia por el grupo J de la Copa del Mundo en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos. Todo se llevará a cabo el martes 16 de junio a partir de las 20.00 horas de Perú (22.00 horas de Buenos Aires), con transmisión de América TV y DirecTV Sports para Perú, así como de Telefe y TyC Sports en territorio argentino.

El Estadio Kansas City albergará este partido de la jornada inaugural del grupo J de la Copa del Mundo. La albiceleste inicia la defensa de su corona mundialista en territorio norteamericano frente a una Argelia que buscará dar la sorpresa. Este duelo no solo marca el debut del conjunto de Lionel Scaloni como campeón vigente, sino también el inicio de un torneo que genera gran expectativa. El equipo argentino llega a este estreno enfocado en ratificar su jerarquía.

Con Lionel Messi a la cabeza y con la cinta de capitán, Argentina buscará imponer condiciones desde el primer minuto con su característico fútbol de posesión y contundencia ofensiva. Pese a los contratiempos físicos sufridos en la previa por algunos de sus futbolistas clave, el plantel cuenta con variantes de primer nivel y la determinación necesaria para dar un golpe de autoridad en el debut.

Por su parte, los Zorros del Desierto saltarán al campo sin nada que perder y con gran ambición en el torneo. El combinado argelino se presenta como un rival de cuidado, respaldado por una gran intensidad táctica y un bloque defensivo sólido que buscará neutralizar la creatividad sudamericana. El marco de público en Kansas City y el contraste de estilos alimentan la expectativa por este encuentro.

¿Cuándo juega Argentina vs Argelia?

El partido entre Argentina vs Argelia por el grupo J del Mundial 2026 se juega el martes 16 de junio en el Estadio Kansas City de Estados Unidos. La escuadra albiceleste sale al campo con el sello de ser vigente campeón, por lo que buscará imponer respeto desde el minuto uno.

¿A qué hora juega Argentina vs Argelia?

Este choque entre argentinos y argelinos inicia a partir de las 20.00 hora peruana (22.00 horas de Buenos Aires). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 21.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 22.00 horas

España: 3.00 horas (miércoles 17 de junio)

¿Dónde ver Argentina vs Argelia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 se verá en las señales de América TV, Telefe, TyC Sports, DirecTV Sports, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Argentina vs Argelia

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Paraguay: GEN y Trece.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera.

Sesión de fotos de la selección argentina para el Mundial 2026.

Posibles formaciones de Argentina vs Argelia

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Argelia: Luca Zidane, Achref Abada, Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rayan Ait Nouri, Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri.

Argentina vs Argelia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Argentina se perfila como favorito para llevarse el triunfo ante Argelia en este estreno del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ARGENTINA EMPATE ARGELIA Betsson 1.43 4.50 8.50 Betano 1.44 4.60 8.75 Bet365 1.40 4.50 8.00 1XBet 1.44 4.62 9.70 Doradobet 1.41 4.65 9.40

Argentina vs Argelia: historial

El único registro entre ambas selecciones corresponde a un partido amistoso del 2007, en el que Argentina venció 4-3 a Argelia.