Alineaciones Argentina vs Argelia: formación de la Albiceste con Messi en el Mundial 2026

Argentina pondrá en marcha su sueño de conquistar el bicampeonato en el Mundial cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se jugará este martes 16 de junio en el Estadio Kansas City y marcará el inicio del camino de la selección de Lionel Scaloni en la máxima competencia del deporte rey.

Posible alineación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina ya tiene casi definido el equipo que enfrentará a Argelia en su debut por el Mundial 2026. La principal novedad es la recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez, quien dejó atrás la lesión en la mano derecha y será el encargado de defender el arco albiceleste.

'Dibu' Martínez será el arquero titular.

En la defensa, Nahuel Molina apunta a ser titular, mientras Lionel Scaloni mantiene la duda sobre el acompañante de Cristian Romero en la zaga, puesto que se disputan Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Además, la baja de Nicolás Tagliafico abriría un espacio para Facundo Medina en el lateral izquierdo.

El mediocampo tendría a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que Lionel Messi comandará el ataque. El capitán sería acompañado por Lautaro Martínez, aunque Julián Álvarez aún tiene opciones de meterse en el once inicial.

Posible alineación de Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Por el lado de Argelia, el técnico Vladimir Petkovic confía en la experiencia de Riyad Mahrez para liderar a los llamados "Zorros del Desierto". La selección africana llega motivada tras sus amistosos previos, aunque sufrirá la ausencia del defensor Ramy Bensebaini, quien quedó fuera del compromiso por lesión.