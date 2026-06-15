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Francia vs Senegal EN VIVO: hora, canal, alineaciones y apuestas por el Mundial 2026

¡Se viene un gran partido! Francia y Senegal se enfrentarán por el grupo I del Mundial 2026. A continuación, podrás revisar todo sobre este encuentro.

Gary Huaman
Francia y Senegal protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 1 del Mundial.
Francia y Senegal protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 1 del Mundial. | Foto: composición Líbero
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Francia vs Senegal EN VIVO protagonizarán un encuentro por la fecha 1 del grupo I del Mundial 2026 este martes 16 de junio, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), y contará con transmisión de DSports y las plataformas de streaming DGO, Paramount+, DAZN y América TV GO. A continuación, podrás ver todo sobre este partido.

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¿A qué hora juegan Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Francia vs Senegal está pactado para este martes 16 de junio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Meadowlands Stadium de Nueva York.

¿Dónde ver Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

La transmisión del duelo entre Francia vs Senegal estará a cargo del canal DSports y las plataformas de streaming DGO, Paramount+, DAZN y América TV GO.

Francia vs Senegal: posibles alineaciones

  • Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé.
  • Senegal: Édouard Mendy, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané.

Francia vs Senegal: cuotas del partido

APUESTASFRANCIAEMPATESENEGAL
Betsson1.504.257.30
Betano1.524.457.00
Bet3651.484.337.00
1XBet1.534.527.13
Doradobet1.534.406.70

Francia vs Senegal: árbitros del partido

  • Árbitro principal: Alireza Faghani (Australia)
  • Asistente 1: George Lakrindis (Australia)
  • Asistente 2: James Lindsay / Andrew Lindsay (Australia)
  • Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)
  • VAR: Shaun Evans (Australia) / Stephane De Almeida (Suiza)

Francia vs Senegal: previa del partido

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey albergará este martes 16 de junio uno de los debuts más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El grupo I se pondrá en marcha con un duelo entre Francia, que llega como favorita de la mano de Kylian Mbappé, y Senegal, una de las selecciones más fuertes de África, liderada por Sadio Mané.

Para Les Bleus, el partido representa el primer paso en el camino hacia una posible tercera estrella, mientras que para los Leones de la Teranga significa una oportunidad para demostrar que pueden competir de igual a igual ante las potencias mundiales.

El enfrentamiento arrastra un antecedente histórico ineludible. Hace 24 años, en el Mundial de Corea-Japón 2002, Senegal sorprendió al mundo al derrotar por 1-0 a una Francia que defendía el título.

Aunque los nombres han cambiado y los dirigidos por Didier Deschamps cuentan hoy con un mediocampo de gran nivel, la escuadra africana, ahora bajo la dirección de Pape Thiaw, confía en el orden defensivo de Kalidou Koulibaly y la potencia de Nicolas Jackson para repetir aquella gesta. Se espera un encuentro de transiciones rápidas y alta intensidad física, en el que cualquier error puede resultar decisivo en el debut de ambos en la máxima cita del fútbol.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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