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Partidos del Mundial HOY, martes 16 de junio: programación y canales de los encuentros EN VIVO
A continuación, podrás revisar los cuatro partidazos que se jugarán por el Mundial 2026. Entérate de quiénes juegan, a qué hora y dónde ver los partidos.
Este martes 16 de junio habrá interesantes encuentros por los grupos I y J del Mundial 2026. Por ejemplo, jugarán Francia vs Senegal e Irak vs Noruega; después, Argentina vs Argelia y Austria vs Jordania. A continuación, podrás repasar la programación de estos encuentros, así como los canales de transmisión.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Francia vs Senegal
|2.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+, DAZN y América TV GO
|Irak vs Noruega
|5.00 p. m.
|DSports, DGO, Paramount+ y DAZN
|Argentina vs Argelia
|8.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DAZN, DSports, DGO y Paramount+
|Austria vs Jordania
|11.00 p. m.
|DSpors, DGO, Paramount+ y DAZN
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay grandes noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, accedes a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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