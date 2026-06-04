Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú

No falta mucho para el inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Millones de aficionados están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el magno certamen de la FIFA, y Perú no es la excepción. Por ello, acá te detallamos todos los partidos que América TV transmitirá GRATIS en este torneo, que promete muchas emociones de principio a fin.

América TV y los 40 partidos que transmitirá del Mundial 2026

FECHA 1

México vs Sudáfrica

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos vs Paraguay

Brasil vs Marruecos

Países Bajos vs Japón

Costa de Marfil vs Ecuador

Bélgica vs Egipto

Francia vs Senegal

Argentina vs Argelia

Inglaterra vs Croacia

FECHA 2

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

México vs Corea del Sur

Turquía vs Paraguay

Países Bajos vs Suecia

Alemania vs Costa de Marfil

España vs Arabia Saudita

Uruguay vs Cabo Verde

Noruega vs Senegal

Inglaterra vs Ghana

Colombia vs Congo

FECHA 3

Escocia vs Brasil

Ecuador vs Alemania

Noruega vs Francia

Uruguay vs España

Colombia vs Portugal

Una vez que culmine la fase de grupos del Mundial 2026, se tiene programada la siguiente cantidad de partidos en las instancias finales:

16avos de final: 6 partidos

Octavos de final: 4 partidos

Cuartos de final: 2 partidos

Semifinales: 2 partidos

Final: 1 partido

Queda confirmado que América TV no transmitirá el compromiso por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Asimismo, se espera el cruce de las llaves para definir los partidos que se verán en señal abierta, totalmente gratis, en todo el Perú.

Los canales oficiales para ver el Mundial 2026 en Perú.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026. El partido inaugural se disputará en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, lo que marcará el inicio de un torneo histórico que, por primera vez, contará con 48 selecciones nacionales y será coorganizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.