- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Costa de Marfil
- España vs. Irak
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- México vs Serbia
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
- Brasil vs Países Bajos vóley
Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú
América TV será el canal que transmita los partidos GRATIS del Mundial 2026, pero serán un total de 40 cotejos que te detallamos a continuación.
No falta mucho para el inicio del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Millones de aficionados están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el magno certamen de la FIFA, y Perú no es la excepción. Por ello, acá te detallamos todos los partidos que América TV transmitirá GRATIS en este torneo, que promete muchas emociones de principio a fin.
PUEDES VER: Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en Perú
América TV y los 40 partidos que transmitirá del Mundial 2026
FECHA 1
- México vs Sudáfrica
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina
- Estados Unidos vs Paraguay
- Brasil vs Marruecos
- Países Bajos vs Japón
- Costa de Marfil vs Ecuador
- Bélgica vs Egipto
- Francia vs Senegal
- Argentina vs Argelia
- Inglaterra vs Croacia
FECHA 2
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina
- México vs Corea del Sur
- Turquía vs Paraguay
- Países Bajos vs Suecia
- Alemania vs Costa de Marfil
- España vs Arabia Saudita
- Uruguay vs Cabo Verde
- Noruega vs Senegal
- Inglaterra vs Ghana
- Colombia vs Congo
FECHA 3
- Escocia vs Brasil
- Ecuador vs Alemania
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Colombia vs Portugal
Una vez que culmine la fase de grupos del Mundial 2026, se tiene programada la siguiente cantidad de partidos en las instancias finales:
- 16avos de final: 6 partidos
- Octavos de final: 4 partidos
- Cuartos de final: 2 partidos
- Semifinales: 2 partidos
- Final: 1 partido
Queda confirmado que América TV no transmitirá el compromiso por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Asimismo, se espera el cruce de las llaves para definir los partidos que se verán en señal abierta, totalmente gratis, en todo el Perú.
Los canales oficiales para ver el Mundial 2026 en Perú.
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026. El partido inaugural se disputará en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, lo que marcará el inicio de un torneo histórico que, por primera vez, contará con 48 selecciones nacionales y será coorganizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90