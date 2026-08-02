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¿Por qué Juventus descartó el fichaje del Dibu Martínez? Conoce toda la verdad

La Juventus decidió poner fin a las negociaciones por el Dibu Martínez. Conoce el motivo de su frustrado traspaso.

Eduardo Chirinos
Dibu Martínez no fichará por Juventus
Dibu Martínez no fichará por Juventus | Foto: Composición Líbero
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Emiliano ‘Dibu’ Martínez no jugará en la Juventus. Cuando todo parecía que el futuro del guardameta argentino estaría en la Serie A de Italia, el cuadro de la ‘Vecchia Signora’ decidió poner fin a las negociaciones con el Aston Villa para concretar su contratación. ¿Por qué no prosperó el traspaso de Martínez a la Juventus?, en esta nota te contamos todos los detalles sobre el frustrado fichaje.

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¿Por qué Juventus desistió de fichar al Dibu Martínez?

Según información del periodista Fabrizio Romano, la Juventus desistió de continuar las negociaciones por el Dibu Martínez, debido al alto costo que los ‘Villans’ impusieron para llegar a un acuerdo. El cuadro ‘Bianconeri’ habría informado recientemente a sus pares ingleses de su decisión de dar por finalizadas las gestiones por el argentino, al no llegar a un consenso en la parte económica.

"Aston Villa ha sido informado por Juventus sobre planes de no seguir adelante con el traspaso de Dibu Martínez. La decisión se tomó internamente hace días y ahora se ha confirmado a Aston Villa, ya que Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos." publicó Romano en su cuenta de X.

Dibu Martínez, Juventus

Dibu Martínez no jugará en la Juventus tras caerse las negociaciones con Aston Villa.

¿Cuál será el próximo destino del Dibu Martínez?

Tras caerse su fichaje a la Juventus, el subcampeón del mundo con la selección argentina continuará jugando en el Aston Villa, club al que defiende desde la temporada 2020 y con el que tiene contrato vigente hasta mediados de 2029. No obstante, no se descarta que en los próximos días se presente otra oferta por el guardameta de la albiceleste.

¿Dibu Martínez no continuará en la selección Argentina?

Cabe precisar que, tras perder la final del Mundial 2026 ante España, el arquero de 33 años publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual dejó abierta la posibilidad de retirarse del equipo dirigido por el profesor Lionel Scaloni.

"Queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros" escribió Martínez en sus redes sociales.

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