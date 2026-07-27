¿Por qué Andrea Pirlo fue descartado como DT de Italia? Exfutbolista rompió su silencio

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) canceló las negociaciones con Andrea Pirlo para que la leyenda de la Azzurra se convierta en el nuevo entrenador del cuadro europeo. El proceso para concretar su llegada, que había alcanzado un acuerdo verbal por los próximos cuatro años (hasta el 2030), quedó detenido a raíz de presiones de carácter político y social. ¿Por qué la FIGC detuvo las negociaciones con Pirlo? En esta nota te contamos cuál fue el motivo y la respuesta del italiano a raíz de este insólito caso.

¿Por qué la FIGC detuvo las negociaciones con Pirlo?

Todo estaba encaminado para que el exvolante sea el nuevo entrenador de Italia, incluso, según información de Sky Sport 24, se había pactado una reunión para este lunes 27 en Roma entre el entorno de Pirlo y la FIGC para cerrar el contrato. Sin embargo, dicha actividad quedó cancelada tras conocerse el vínculo de Pirlo con Fonbet, una casa de apuestas rusa que está prohibida de operar en Italia.

Trascendió que la leyenda del Inter de Milan, AC Milan y Juventus es embajador global de la referida agencia de apuestas. El vínculo entre el italiano y Fonbet tiene relación con su paso por el club United FC Dubai, cuyo propietario figura entre los principales accionistas de la agencia rusa.

Andrea Pirlo rompe su silencio

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Pirlo rompió su silencio y lamentó que su llegada a la Selección de Italia se haya frustrado por cuestiones extradeportivas, no obstante, agradeció a Paolo Maldini por el interés en su perfil y aseguró que buscará la forma de seguir velando por el crecimiento del fútbol italiano.

“La colaboración profesional que se encuentra en el centro de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de carácter comercial y deportivo. Atribuirle connotaciones políticas a esta colaboración significa atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías. Quisiera agradecer a Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado. Mi amor por Italia no depende de una posición. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre estará conmigo.”, sostuvo.