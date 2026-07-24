Pep Guardiola rechazó dirigir a la selección de Italia y dejó contundente respuesta: "Ahora mismo no..."

Fin del sueño. Tras varios rumores sobre la posible llegada de Pep Guardiola a la selección de Italia, finalmente se conoce el desenlace de esta historia, cuyo final no ha tenido la respuesta deseada para los italianos: el entrenador español decidió rechazar la oferta de dirigir a la Azzurra. En esta nota te detallamos cuáles fueron los motivos para que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

Como se recuerda, Giovanni Malagó, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), confirmó hace unos días las negociaciones con Guardiola para que el extécnico del Manchester City tome las riendas del cuadro europeo e incluso señaló que la Federación está dispuesta a hacer un esfuerzo económico, aunque aclaró que no se trataría de una operación fácil de concretar.

Pep Guardiola se encuentra sin equipo tras su salida del Manchester City.

¿Por qué Pep Guardiola rechazó la oferta de Italia?

Según información de La Gazzetta dello Sport, Guardiola escuchó la propuesta de la directiva Azzurra y dio una corta pero contundente respuesta, con la cual puso fin a cualquier posibilidad de dirigir a Italia: "Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", contestó.

De acuerdo con el citado medio, la respuesta de Guardiola no fue inmediata, pues el entrenador se tomó varios días tras escuchar la oferta y el plan de trabajo que la directiva tenía en mente. El español habría rechazado la propuesta por dos principales motivos: su deseo de tomarse un descanso fuera de las canchas y el no poder entrenar todos los días con el equipo (algo que sí podía hacer con clubes).

¿Qué otras opciones maneja Italia?

Con la opción principal descartada, ahora la Federación Italiana comandada por Giovanni Malagó, Paolo Maldini y el brasileño Leonardo deberán analizar los otros nombres que tienen en carpeta para reemplazar a Gennaro Gattuso, quien renunció al cargo tras no clasificar al Mundial 2026. La directiva estaría analizando el regreso de Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa 2021 con Italia.