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Jürgen Klopp dejó polémica frase en su presentación como DT de Alemania: "Me voy..."
Klopp asumió el reto de dirigir a la selección alemana, pero una frase sobre su futuro terminó robándose todos los titulares.
La espera terminó. Jürgen Klopp fue oficialmente presentado por la Federación Alemana de Fútbol como nuevo entrenador de la selección de Alemania, con el objetivo de devolver al equipo la competitividad que parece haber perdido en los últimos años, tras el fracaso en el Mundial 2026, donde la ‘Mannschaft’ fue eliminada en 16vos de final a manos de Paraguay. Durante su presentación, el estratega de 59 años dejó una frase que causó polémica entre los asistentes al evento.
¿Qué dijo Jürgen Klopp en su presentación como DT de Alemania?
En conferencia de prensa, Klopp reveló que su decisión de dirigir a los alemanes fue tomada en base a una serie de factores externos y advirtió que si la prensa interfería con su trabajo o invadía la vida privada de sus familiares, no dudaría en dejar el cargo de forma inmediata.
"No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Julian Nagelsmann. Lo estoy aceptando a pesar de haber visto cómo trataron -en Inglaterra- a Thomas Tuchel. Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación"
Jurgen Klopp es el nuevo DT de la selección de Alemania.
¿Por cuánto tiempo dirigirá Jürgen Klopp a Alemania?
El vínculo contractual entre Jürgen Klopp y la Selección de Alemania es por cuatro años. El nuevo entrenador de los teutones estará a cargo de dirigir al equipo en la Eurocopa del 2028 y en el proceso clasificatorio al Mundial del 2030.
¿Cuándo debutará Jürgen Klopp con Alemania?
El debut oficial de Klopp en el banquillo alemán será en la próxima fecha FIFA de septiembre, cuando visite a Países Bajos en Ámsterdam el 24 de dicho mes. Posteriormente, recibirá a Grecia en Augsburgo el 27 de septiembre y concluirá esta primera etapa de compromisos ante Serbia y otra vez Grecia el 1 y 4 de octubre, respectivamente. Los cuatro duelos serán por el grupo A2 de la Nations League 2026-2027.
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