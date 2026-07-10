Jürgen Klopp estuvo con la familia de Mbappé en un avión privado con cinco cuartos: ¿Para qué?

Uno de los entrenadores más conocidos de los últimos años es Jürgen Klopp, quien salió campeón de la Champions League con Liverpool e hizo que el club atravesara una época dorada. En ese sentido, el director técnico sorprendió a todos los hinchas del globo terráqueo al hacer una fuerte confesión sobre Kylian Mbappé y su familia en pleno Mundial 2026 de la FIFA.

Como sabemos, el delantero del Real Madrid viene causando sensación con la selección de Francia y es el máximo goleador de la Copa del Mundo con siete anotaciones. Asimismo, recientemente clasificó a las semifinales del torneo internacional luego de derrotar 2-0 a Marruecos, con un tanto suyo. Por ello, las palabras del estratega alemán causaron gran asombro entre los aficionados al fútbol.

Resulta que, tras el partido de cuartos de final, se vio a Kylian Mbappé junto a Klopp señalando la tribuna, por lo que muchos sintieron curiosidad por saber más de su cercanía. Resulta que en el 2017, cuando dirigía al Liverpool de Inglaterra, se reunió con la familia del delantero para convencerlo de fichar por los 'Reds'. Sin embargo, como se sabe, 'Kiki' nunca llegó al cuadro inglés y continúo su carrera en el París Saint-Germain.

Kylian Mbappé y el entrenador alemán Jürgen Klopp en el Mundial 2026.

“El transfer no realizado más caro. Volamos desde Blackpool hasta Niza. En Niza, toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así. Era un avión muy grande. Fuimos realmente a lo grande. Luego volamos en círculos, hablamos con la familia y comimos buena comida. Todo esto pasó en el avión. No podíamos ser vistos, así que volamos en círculo, fue fantástico. Volamos, comimos, pasamos un buen rato, y luego se fue a París”, indicó el director técnico para el medio Magenta TV.

¿Cuál es el valor de Kylian Mbappé?

Actualmente, Kylian Mbappé tiene un valor de 180 millones de euros en el mercado de transferencias y está entre los tres futbolistas más caros del mundo. Eso sí, el delantero del Real Madrid ha sufrido una devaluación, debido a que el año pasado su cotización rondaba los 200 millones de euros, según el conocido portal Transfermarkt.