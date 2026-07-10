Noruega vs Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026: horario, dónde ver y pronóstico del partido

Noruega vs Inglaterra juegan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Hard Rock Stadium de Miami. Este compromiso tendrá como gran atractivo el enfrentamiento entre Erling Haaland y Harry Kane, dos de los goleadores del torneo. El partido dará inicio a las 4.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión por DirecTV Sports, DGO, Telemundo y Paramount Plus.

¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra?

A continuación, te contamos los horarios confirmados para el inicio del partido entre Noruega vs Inglaterra por el Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.00 p. m.

México y Centroamérica: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra?

La transmisión del Noruega vs Inglaterra estará disponible por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. De igual manera, si quieres ver el partido EN VIVO vía ONLINE podrás sintonizar la señal por DGO y Paramount Plus.

Previa del partido de Noruega vs Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026

Noruega vive el mejor momento de su historia reciente tras eliminar a Brasil y clasificarse por primera vez a los cuartos de final de un Mundial. El equipo del DT Solbakken llega lleno de confianza después de una campaña que ha superado todas las expectativas.

Erling Haaland comanda a Noruega y se ilusiona con llegar a semifinales

Los escandinavos buscarán romper otra barrera frente a Inglaterra, aunque sus antecedentes ante selecciones europeas en fases mundialistas no son favorables. Erling Haaland, en un nivel extraordinario, volverá a liderar el ataque con una impresionante jerarquía de cara al arco que lo posiciona como uno de los goleadores.

Inglaterra alcanzó los cuartos de final tras superar a México en un intenso partido que terminó 3-2, mostrando carácter pese a jugar con un hombre menos. El conjunto de Thomas Tuchel mantiene intacta la ilusión de volver a pelear por el título.

Harry Kane y Jude Bellingham son los líderes de Inglaterra en este Mundial 2026

Los Three Lions atraviesan un gran presente y acumulan siete partidos sin conocer la derrota. Jude Bellingham llega como una de las principales figuras del equipo, aunque la gran estrella, sin duda, es Harry Kane, uno de los máximos goleadores y una pieza esencial en el esquema.

Noruega vs Inglaterra: canales de transmisión

Perú, Chile y Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN.

Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

México: ViX Premium

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Noruega vs Inglaterra: pronóstico y apuestas

Inglaterra llega como la favorita para quedarse con la victoria y apagar el sueño de los noruegos. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta.

Cuota de apuestas Noruega Empate Inglaterra Betsson 4.05 3.75 1.95 Betano 4.05 3.75 1.95 Bet365 4.00 3.70 1.90 1xBet 4.28 3.81 1.93 Caliente 4.00 3.80 1.89 Stake 4.20 3.75 1.90

Noruega vs Inglaterra: alineaciones probables

Posible alineación de Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berg, Odegaard, Berge; Nusa, Schjelderup y Haaland.

Posible alineación de Inglaterra: Pickford; Spence, Stones, Konsa, O’Reilly; Eze, Anderson, Jude Bellingham; Saka, Gordon y Harry Kane.

¿Dónde juegan Noruega vs Inglaterra?

El partido entre Noruega e Inglaterra está programado para disputarse en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 65.000 espectadores.