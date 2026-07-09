Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Haaland y Mbappé pelean por la Bota de Oro

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está cada vez más ‘candente’. Mientras se están llevando a cabo los cuartos de final del torneo, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland y Harry Kane se encuentran anotando constantemente con el objetivo de conseguir este preciado trofeo.

Recientemente, el francés anotó en la victoria de Francia por 2-0 ante Marruecos y llegó a las ocho anotaciones, la misma cantidad que tiene el argentino. El noruego se encuentra en la tercera posición con siete y detrás de él está el inglés con seis. A continuación, verás cómo marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

Lionel Messi (Argentina) - 8 goles

Erling Haaland (Noruega) - 7 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles

Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 goles

Vinicius Junior (Brasil) - 4 goles

Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles

Julián Quiñones (México) - 4 goles

Kylian Mbappé acaba de igualar a Lionel Messi. Foto: AFP

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

En lo que respecta a la tabla de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, Lionel Messi lidera esta lista con 21 tantos en seis competiciones, seguido de Kylian Mbappé con 20 en tres ediciones.

Lionel Messi | 21 goles | 6 Mundiales

Kylian Mbappé | 20 goles | 3 Mundiales

Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales

Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales

Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales

Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales

Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial

Pelé | 12 goles | 4 Mundiales

Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales

Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial

Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales