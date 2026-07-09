Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Haaland y Mbappé pelean por la Bota de Oro
A continuación podrás revisar cómo marcha la tabla de los goleadores del Mundial 2026 durante los cuartos de final. Messi, Haaland y Mbappé se encuentran peleando por la Bota de Oro.
La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está cada vez más ‘candente’. Mientras se están llevando a cabo los cuartos de final del torneo, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland y Harry Kane se encuentran anotando constantemente con el objetivo de conseguir este preciado trofeo.
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Recientemente, el francés anotó en la victoria de Francia por 2-0 ante Marruecos y llegó a las ocho anotaciones, la misma cantidad que tiene el argentino. El noruego se encuentra en la tercera posición con siete y detrás de él está el inglés con seis. A continuación, verás cómo marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026.
Tabla de goleadores del Mundial 2026
- Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Lionel Messi (Argentina) - 8 goles
- Erling Haaland (Noruega) - 7 goles
- Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles
- Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles
- Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 goles
- Vinicius Junior (Brasil) - 4 goles
- Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles
- Julián Quiñones (México) - 4 goles
Kylian Mbappé acaba de igualar a Lionel Messi. Foto: AFP
Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo
En lo que respecta a la tabla de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, Lionel Messi lidera esta lista con 21 tantos en seis competiciones, seguido de Kylian Mbappé con 20 en tres ediciones.
- Lionel Messi | 21 goles | 6 Mundiales
- Kylian Mbappé | 20 goles | 3 Mundiales
- Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales
- Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales
- Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales
- Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales
- Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial
- Pelé | 12 goles | 4 Mundiales
- Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales
- Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial
- Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales
Lionel Messi es el máximo goleador en los mundiales. Foto: AFP
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