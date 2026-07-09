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Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Haaland y Mbappé pelean por la Bota de Oro

A continuación podrás revisar cómo marcha la tabla de los goleadores del Mundial 2026 durante los cuartos de final. Messi, Haaland y Mbappé se encuentran peleando por la Bota de Oro.

Gary Huaman
Revisa la tabla de goleadores del Mundial 2026 por el Botín de Oro.
Revisa la tabla de goleadores del Mundial 2026 por el Botín de Oro.
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La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está cada vez más ‘candente’. Mientras se están llevando a cabo los cuartos de final del torneo, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland y Harry Kane se encuentran anotando constantemente con el objetivo de conseguir este preciado trofeo.

Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo en dos días.

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Recientemente, el francés anotó en la victoria de Francia por 2-0 ante Marruecos y llegó a las ocho anotaciones, la misma cantidad que tiene el argentino. El noruego se encuentra en la tercera posición con siete y detrás de él está el inglés con seis. A continuación, verás cómo marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

    1. Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
    2. Lionel Messi (Argentina) - 8 goles
    3. Erling Haaland (Noruega) - 7 goles
    4. Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
    5. Ousmane Dembélé (Francia) - 5 goles
    6. Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles
    7. Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 goles
    8. Vinicius Junior (Brasil) - 4 goles
    9. Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 goles
    10. Julián Quiñones (México) - 4 goles
Kylian Mbappé acaba de igualar a Lionel Messi. Foto: AFP

Kylian Mbappé acaba de igualar a Lionel Messi. Foto: AFP

Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

En lo que respecta a la tabla de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, Lionel Messi lidera esta lista con 21 tantos en seis competiciones, seguido de Kylian Mbappé con 20 en tres ediciones.

    1. Lionel Messi | 21 goles | 6 Mundiales
    2. Kylian Mbappé | 20 goles | 3 Mundiales
    3. Miroslav Klose | 16 goles | 4 Mundiales
    4. Ronaldo Nazario | 15 goles | 4 Mundiales
    5. Gerd Müller | 14 goles | 2 Mundiales
    6. Harry Kane | 14 goles | 3 Mundiales
    7. Just Fontaine | 13 goles | 1 Mundial
    8. Pelé | 12 goles | 4 Mundiales
    9. Jürgen Klinsmann | 11 goles | 3 Mundiales
    10. Sándor Kocsis | 11 goles | 1 Mundial
    11. Cristiano Ronaldo | 11 goles | 6 Mundiales
Lionel Messi es el máximo goleador en los mundiales. Foto: AFP

Lionel Messi es el máximo goleador en los mundiales. Foto: AFP

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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