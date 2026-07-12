Canal confirmado para ver partido de España vs Francia por semifinales del Mundial 2026

España vs Francia protagonizarán uno de los duelos más esperados del Mundial 2026, un cruce que reunirá a dos grandes aspirantes al título. Ambas selecciones se medirán en semifinales y lo harán con sus principales figuras sobre el campo. Entre los enfrentamientos más llamativos destaca el de Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Por eso, a continuación te indicamos el canal confirmado para seguir la transmisión del partido.

¿Dónde ver partido de España vs Francia?

La transmisión del partido de España vs Francia por las semifinales del Mundial 2026 EN VIVO será por América TV (canal 4), canal disponible por señal abierta en todo el territorio peruano. Del mismo modo, DirecTV Sports pasa el partido para el resto de Sudamérica.

Si prefieres ver el partido EN DIRECTO ONLINE podrás sintonizar la señal del partido por vía streaming mediante DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

España vs Francia por Mundial 2026: canales de transmisión

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Cómo llegan España y Francia a las semifinales del Mundial 2026?

España llega como una de las selecciones más sólidas del campeonato y, aunque ha marcado goles decisivos en los últimos minutos, su solvencia defensiva es admirable. En todo el torneo, solo ha encajado un gol. Además, comandada por Rodri, Lamine Yamal y un decisivo Mikel Merino, ha vencido a selecciones complejas como Austria, Portugal y Bélgica.

España venció por 5-4 a Francia en su último enfrentamiento.

Por su parte, Francia ha demostrado que es una selección temible, luego de haber ganado todos sus partidos en este Mundial. El equipo comandado por Didier Deschamps tiene una camada de jugadores de primer nivel, encabezados por Kylian Mbappé y el vigente Balón de Oro Ousmane Dembélé.