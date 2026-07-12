Lionel Scaloni, DT de Argentina, dio rotunda opinión por partido ante Inglaterra: "Una..."

El Mundial 2026 está llegando a su parte final y abre paso a las semifinales, donde Argentina e Inglaterra se enfrentarán en un partido de alta exigencia en su camino por buscar el título. Luego de conocerse este cruce, el DT Lionel Scaloni no dudó en dejar un firme mensaje sobre este enfrentamiento.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, dio rotunda opinión por partido ante Inglaterra

Luego de haber eliminado a Suiza, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, fue consultado por enfrentar a Inglaterra en las semifinales, uno de los partidos más picantes de la historia por el conflicto bélico entre ambos países en las Islas Malvinas. “Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, dijo el técnico.

En esa línea, Scaloni fue contundente al señalar que este es un simple partido de fútbol, donde enfrentarán a una selección de gran nivel y que tiene a un experimentado técnico como Thomas Tuchel, a quien le guarda cariño y admiración.

Lionel Scaloni habló sobre el partido ante Inglaterra

“Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso”, acotó.

Lionel Scaloni y su mensaje por eliminar a Suiza

Por otro lado, el estratega argentino expresó su enorme felicidad por la agónica clasificación ante Suiza, donde anotaron dos goles en el último tiempo extra. Lionel Scaloni mostró su satisfacción por haber superado las barreras durante todo el torneo.

"La realidad es que lo sufrimos, pero para llegar a una semifinal de un Mundial es muy difícil no sufrir. Es para estar satisfechos. Haber llegado a una semifinal después del mes y medio que llevamos aquí, el panorama pintaba feo y hoy podemos decir que estamos en semifinales", concluyó.