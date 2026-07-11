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Suiza se quedó con 10 hombres: el árbitro expulsó a Embolo por simulación tras revisión del VAR

El árbitro había amonestado a Leandro Paredes, pero tras revisar las imágenes, se dio cuenta de que Embolo había fingido su falta y le sacó la segunda amarilla en el Argentina vs Suiza.

Gary Huaman
Embolo vio la segunda amarilla y dejó a Suiza con 10 hombres.
Embolo vio la segunda amarilla y dejó a Suiza con 10 hombres. | Foto: captura/ESPN
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La jugada que va a dar que hablar en las redes sociales. Suiza se quedó con 10 hombres a falta de poco más de 20 minutos para el final ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 debido a una expulsión a Embolo por doble amarilla tras fingir una falta.

Sucede que sobre los 70 minutos, el árbitro había amonestado a Leandro Paredes por una supuesta falta en contra de Embolo. Si embargo, recibió un llamado del VAr para revisar esta jugada en particular por ‘Mistaken Identity’.

FIFA se pronunció sobre el polémico gol de Inglaterra ante Noruega.

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Cuando el portugués Pinheiro se acercó al monitor, se dio cuenta que el futbolista suizo había simulado la falta y se había tirado mucho antes de la llegada del argentino. Tras darse cuenta que Paredes no había cometido ninguna falta, decidió quitarle la amarilla y amonestó a Embolo.

Sin embargo, para su mala fortuna, esta era sa segunda y dejó a Suecia con 10 hombres a falta de 20 minutos para que acabe el partido. Luego, las cámaras captaron como Embolo rompía en llanto y tuvo que ser consolado por todos sus compañeros mientras se dirigía hacia los camerinos.

Embolo

Embolo vio la segunda amarilla por fingir su falta.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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