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Suiza se quedó con 10 hombres: el árbitro expulsó a Embolo por simulación tras revisión del VAR
El árbitro había amonestado a Leandro Paredes, pero tras revisar las imágenes, se dio cuenta de que Embolo había fingido su falta y le sacó la segunda amarilla en el Argentina vs Suiza.
La jugada que va a dar que hablar en las redes sociales. Suiza se quedó con 10 hombres a falta de poco más de 20 minutos para el final ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 debido a una expulsión a Embolo por doble amarilla tras fingir una falta.
Sucede que sobre los 70 minutos, el árbitro había amonestado a Leandro Paredes por una supuesta falta en contra de Embolo. Si embargo, recibió un llamado del VAr para revisar esta jugada en particular por ‘Mistaken Identity’.
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Cuando el portugués Pinheiro se acercó al monitor, se dio cuenta que el futbolista suizo había simulado la falta y se había tirado mucho antes de la llegada del argentino. Tras darse cuenta que Paredes no había cometido ninguna falta, decidió quitarle la amarilla y amonestó a Embolo.
Sin embargo, para su mala fortuna, esta era sa segunda y dejó a Suecia con 10 hombres a falta de 20 minutos para que acabe el partido. Luego, las cámaras captaron como Embolo rompía en llanto y tuvo que ser consolado por todos sus compañeros mientras se dirigía hacia los camerinos.
Embolo vio la segunda amarilla por fingir su falta.
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