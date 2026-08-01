Una intensa ola de calor está impactando a Estados Unidos, poniendo en riesgo la salud de cerca de 40 millones de personas. Las temperaturas han alcanzado cifras preocupantes, superando los 38 grados Celsius en diversas zonas, lo que ha llevado a las autoridades a emitir alertas de salud pública.

Asimismo, se ha advertido sobre los riesgos de deshidratación y golpe de calor, especialmente para grupos vulnerables como las personas mayores y quienes padecen condiciones preexistentes. Los especialistas sugieren mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y buscar refugio en espacios frescos. AQUÍ más detalles.

Calor extremo en EE. UU. pone en peligro a 40 millones de personas en estos estados

Univisión compartió información relevante sobre la actual situación que se vive en el país americano. Una fuerte ola de calor extremo está afectando de manera considerable a 40 millones de personas en Arizona, Nevada y California, donde se registran temperaturas que alcanzan los 118 °F.

Calor extremo en EE. UU. pone en peligro a 40 millones de personas en estos estados.

Al respecto, especialistas en salud no dudaron en alertar sobre los riesgos que este fenómeno representa, ya que puede ocasionar problemas en el corazón, riñones, cerebro y otros órganos vitales.

Incluso, atletas y trabajadores que laboran al aire libre son susceptibles a síntomas como mareos, náuseas y deshidratación. Frente a ello, las autoridades locales instan a la población a permanecer en espacios frescos y a hidratarse de manera constante.

Además, han implementado diversas medidas para salvaguardar a la población ante el aumento de las temperaturas extremas. este fin de semana, el calor ha sorprendido a toda la población.

Testimonios sobre la potente ola de calor extremo en Estados Unidos

Las altas temperaturas no solo generan incomodidad, sino que también representan un riesgo significativo para la salud. Univisión compartió lo expuesto por María Solorio, quien se alistó para un medio maratón y experimentó un mayor desgaste durante su entrenamiento, sintiéndose mareada tras correr ocho millas.

Por su parte, César, un vendedor de frutas en Kansas City, enfrentó el desafío de trabajar al aire libre durante largas horas para sustentar a su familia, a pesar de las condiciones climáticas adversas. A pesar de su deseo de permanecer en casa, la necesidad lo obligaba a salir y enfrentar el calor.

¿Qué recomiendan los especialistas al respecto?

Los médicos aconsejan mantenerse en lugares frescos y bien hidratados, especialmente durante este fin de semana, cuando las temperaturas son particularmente elevadas. Aunque normalmente los espacios de ejercicio están llenos de personas, la ola de calor ha llevado a que muchos eviten estas actividades, dejando los gimnasios vacíos.