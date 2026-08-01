BUENA NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: entregan ALIMENTOS Y ÚTILES a residentes que temen salir de sus hogares en esta COMUNIDAD DE FLORIDA

Una jornada de apoyo comunitario llevó alimentos y útiles escolares a familias inmigrantes de Wimauma, Florida, luego de que una detención realizada por agentes de ICE frente a una biblioteca pública generara temor entre algunos residentes. Según informó N+ Univision Tampa Bay, varios habitantes de la zona señalaron que han reducido sus actividades diarias ante el miedo a posibles operativos migratorios.

Magnified Voices llevó alimentos y útiles escolares a 56 niños de 18 familias afectadas por la situación.

Organización entrega alimentos y útiles a inmigrantes que temen salir de sus hogares en Wimauma

La preocupación aumentó entre algunos inmigrantes en Estados Unidos luego de que vecinos grabaran en video el arresto ocurrido frente a la biblioteca pública de Wimauma, una zona frecuentada por familias de la comunidad. Tras el operativo, residentes indicaron a N+ Univision Tampa Bay que han evitado salir de sus viviendas, incluso para realizar compras, acudir a citas médicas o completar trámites necesarios.

Ante esta situación, la organización comunitaria Magnified Voices inició una campaña de apoyo dirigida a familias que afirmaron sentirse inseguras al salir de sus hogares. Los voluntarios visitaron distintas viviendas para entregar recursos básicos y brindar orientación a quienes enfrentan esta situación de incertidumbre.

Durante la jornada, el grupo informó que recorrió 18 hogares y brindó asistencia a cerca de 56 niños. La ayuda incluyó alimentos y útiles escolares para familias con menores que se preparan para el regreso a clases. "Hay muchas familias que no se sienten seguras para salir, ir al mercado o acudir al médico; es algo muy difícil para todas las familias", señaló una representante de Magnified Voices durante la actividad, según recogió N+ Univision Tampa Bay.

Comunidad de Florida apoya a inmigrantes indocumentados ante temor por detenciones

Además de la entrega de suministros, los voluntarios proporcionaron información sobre recursos comunitarios y espacios donde las familias pueden recibir orientación y asistencia. La iniciativa busca acompañar a los residentes que sienten temor ante posibles operativos de control migratorio en esta zona de Florida.

Wimauma, ubicada en el sur del condado de Hillsborough, cuenta con una importante presencia de población hispana e inmigrante. En los últimos días, organizaciones locales han advertido que el temor a posibles detenciones puede afectar la rutina de los inmigrantes indocumentados, quienes, en algunos casos, evitan acudir a servicios médicos, realizar compras o participar en actividades comunitarias.

Los grupos de apoyo señalan que llevar ayuda directamente a los hogares permite atender a familias que atraviesan momentos de preocupación y garantizar que los inmigrantes en Estados Unidos conozcan los recursos disponibles dentro de sus comunidades.