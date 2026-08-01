El viernes 31 de julio, un detenido civil guatemalteco logró escaparse del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) localizado en Pine Prairie, tal como señaló la Oficina del Sheriff de la parroquia de Evangeline. Las autoridades locales continúan la investigación para determinar las circunstancias de la fuga y localizar al individuo.

Autoridades buscan de inmediato a detenido que escapó del ICE en esta zona de EE. UU.

WBRZ y otros portales internacionales informaron que Santiago Gasper, un inmigrante guatemalteco de 22 años, logró escapar alrededor de las 4.09 p. m. del centro de detención de Pine Prairie.

Los agentes policiales añadieron que, a las 4.30 p. m. del viernes, se recibió un reporte sobre un hombre hispano que llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos del mismo color, quien fue visto corriendo hacia el sur por la Fifth Street de la zona.

Autoridades buscan de inmediato a detenido que escapó del ICE en esta zona de EE. UU.

Bajo este contexto, la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Evangeline, alertada sobre la fuga cerca de la medianoche, activó un dron térmico, un perro rastreador y unidades terrestres para la búsqueda. A pesar de los esfuerzos, los efectivos no lograron dar con el paradero de Gasper tras varias horas de rastreo.

Según los informes del ICE, Gasper no es considerado una amenaza, ya que carece de antecedentes penales y se encuentra clasificado como detenido civil.

¿Qué más se sabe sobre este individuo y qué ha anunciado la policía local?

Con relación a este caso, no se ha compartido más información sobre el sujeto ni otros datos con relación a una presunta identificación.

En tanto, las autoridades solicitan a cualquier persona que posea información relevante que se comunique con la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Evangeline al 337-363-2161.