Un inmigrante en situación irregular, señalado por violación y varios delitos sexuales en Massachusetts, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras ser liberado de la custodia estatal. Esta información fue confirmada por funcionarios federales el último 28 de julio. ¿Cuál es su situación actual?

ICE arresta a inmigrante en situación irregular acusado de múltiples delitos sexuales tras su liberación

Fox News y otros medios señalaron que agentes de la División de Control y Deportación del ICE en Boston, EE. UU, detuvieron a Rocael Ordonez-Cruz, un joven de 23 años, el 21 de julio en la cárcel del condado de Middlesex, ubicada en Billerica, Massachusetts. Según la agencia, Ordonez-Cruz ingresó a Estados Unidos de manera ilegal, sin haber sido inspeccionado ni admitido por un funcionario de inmigración.

Este arresto se realizó tras su detención por el Departamento de Policía de Arlington el 25 de junio, donde fue acusado de violación y otros delitos sexuales. Las autoridades locales también le imputaron cargos de agresión sexual, lesiones a una persona mayor de 14 años y exhibicionismo.

Al respecto, David Wesling, director interino de la oficina de Boston de Operaciones de Control y Remoción, expresó que Ordonez-Cruz ha mostrado un desprecio evidente por las leyes estadounidenses, al ingresar ilegalmente y agredir sexualmente a residentes locales.

Tras su liberación de la custodia estatal, Ordonez-Cruz fue arrestado por el ICE y recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración.

¿Qué pasará con el inmigrante guatemalteco?

Tal como informaron las autoridades locales, Ordonez-Cruz seguirá bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se espera el desenlace de los procedimientos correspondientes.

Según informes del medio en mención, se intentó comunicarse con ICE para obtener más detalles sobre las circunstancias que rodearon el arresto de Ordonez-Cruz, pero no se han conocido mayores detalles.