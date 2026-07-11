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FIFA se pronunció sobre el polémico gol de Inglaterra ante Noruega en el Mundial: "El sensor..."

Noruega reclamó que antes del gol de Bellingham, el balón había pegado en una cámara de una cadena internacional y que el árbitro debió haber invalidado este tanto. Sin embargo, el tanto fue convalidado.

Gary Huaman
FIFA se pronunció sobre el polémico gol de Inglaterra ante Noruega.
FIFA se pronunció sobre el polémico gol de Inglaterra ante Noruega. | Foto: captura/FIFA
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Inglaterra venció por 2-1 a Noruega y clasificó a las semifinales del Mundial 2026 donde espera a su próximo rival que saldrá del Argentina vs. Suiza. Sin embargo, hubo una jugada en particular que ha desatado la polémica en las redes sociales.

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Sucede que antes del primer gol de Jude Bellingham que había significado el empate momentáneo, los noruegos habían señalado que, tras el saque del portero Jordan Pickford, el balón había golpeado con el cable de una cadena internacional antes de que sea tomado por Anthony Gordon y termine en el tanto del mediocampista.

La delegación nórdica reclamó que la jugada debió haberse invalidado, porque un objeto ajeno al campo había cambiado la trayectoria del balón. Sin embargo, el árbitro decidió convalidar todo. Ante esto, la FIFA decidió pronunciarse y reveló en una publicación que el sensor del esférico no detectó ningún golpe, por lo que consideraron que la jugada fue limpia.

FIFA se pronuncia sobre el polémico gol de Inglaterra ante Noruega

“Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el "latido del balón" cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, escribió la cuenta oficial de FIFA.

Además de ello, adjutaron un video que puedes verlo en el siguiente enlace donde se puede ver que no hubo ningún pico cuando el balón estaba por los aires.

FIFA

FIFA se pronunció sobre el polémico gol de Inglaterra.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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