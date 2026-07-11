- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Noruega vs Inglaterra
- Universitario vs Millonarios
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
0
Jude Bellingham anotó un doblete y puso el 2-1 de Inglaterra sobre Noruega en los descuentos
Con los goles de Bellingam, Inglaterra remonta a Noruega y se está metiendo a semifinales.
Jude Bellingham anotó el 2-1 de Inglaterra sobre Noruega. | Foto: captura/DSports
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.Prefiero a Libero en Google
Inglaterra remontó a Noruega y va ganando 2-1 al cuadro de Erling Haaland. Jude Bellingham anotó los dos tantos del seleccionado inglés y se mete en las semifinales del Mundial 2026. De ganar esta llave, jugará con el vencedor entre Argentina y Suiza.
Lo más visto
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
Comprar
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
Comprar
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
Comprar
PRECIOS/ 38.50