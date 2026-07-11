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Jude Bellingham anotó un doblete y puso el 2-1 de Inglaterra sobre Noruega en los descuentos

Con los goles de Bellingam, Inglaterra remonta a Noruega y se está metiendo a semifinales.

Eduardo Chirinos
Jude Bellingham anotó el 2-1 de Inglaterra sobre Noruega.
Jude Bellingham anotó el 2-1 de Inglaterra sobre Noruega. | Foto: captura/DSports
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Inglaterra remontó a Noruega y va ganando 2-1 al cuadro de Erling Haaland. Jude Bellingham anotó los dos tantos del seleccionado inglés y se mete en las semifinales del Mundial 2026. De ganar esta llave, jugará con el vencedor entre Argentina y Suiza.

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