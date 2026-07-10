Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Noruega vs. Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Noruega vs. Inglaterra: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Noruega vs. Inglaterra por la ronda de cuartos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Noruega vs. Inglaterra?

Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay: DIRECTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol.

Brasil: Cazé TV.

Colombia: Gol Caracol, RCN, DIRECTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.

México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium.

Costa Rica: FOX y FOX+.

Centroamérica: Tigo Sports y FOX.

Estados Unidos: Telemundo y FOX.

España: Movistar Plus y DAZN.

Noruega e Inglaterra se juegan el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Noruega vs. Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026

Pese a su largo historial de enfrentamientos, esta será la primera vez que las selecciones de Noruega e Inglaterra se vean las caras en una Copa del Mundo. Los 'Tres Leones' llevan la delantera tras disputar ocho cotejos contra los 'Vikingos Rojos' (3 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

De acuerdo con lo ocurrido en las instancias eliminatorias del Mundial 2026, Noruega dejó en el camino a Costa de Marfil y al pentacampeón Brasil, a los que venció por el mismo marcador: 2-1. Por su parte, Inglaterra sufrió más de la cuenta para superar a RD Congo y al anfitrión México, selección a la que derrotó 3-2 con un hombre menos por la expulsión del defensa Jarell Quansah.