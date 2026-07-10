Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Noruega vs. Inglaterra chocan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora se juega y qué canal transmite EN VIVO.
Noruega vs. Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.
Noruega vs. Inglaterra: horario del partido
Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Noruega vs. Inglaterra por la ronda de cuartos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:
- México y Centroamérica: 3.00 p. m.
- Perú: 4.00 p. m.
- Colombia: 4.00 p. m.
- Ecuador: 4.00 p. m.
- Bolivia: 5.00 p. m.
- Chile: 5.00 p. m.
- Venezuela: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 5.00 p. m.
- Argentina: 6.00 p. m.
- Brasil: 6.00 p. m.
- Paraguay: 6.00 p. m.
- Uruguay: 6.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Noruega vs. Inglaterra?
- Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay: DIRECTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol.
- Brasil: Cazé TV.
- Colombia: Gol Caracol, RCN, DIRECTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
- México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium.
- Costa Rica: FOX y FOX+.
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX.
- Estados Unidos: Telemundo y FOX.
- España: Movistar Plus y DAZN.
Noruega e Inglaterra se juegan el pase a las semifinales del Mundial 2026.
Noruega vs. Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026
Pese a su largo historial de enfrentamientos, esta será la primera vez que las selecciones de Noruega e Inglaterra se vean las caras en una Copa del Mundo. Los 'Tres Leones' llevan la delantera tras disputar ocho cotejos contra los 'Vikingos Rojos' (3 victorias, 3 empates y 2 derrotas).
De acuerdo con lo ocurrido en las instancias eliminatorias del Mundial 2026, Noruega dejó en el camino a Costa de Marfil y al pentacampeón Brasil, a los que venció por el mismo marcador: 2-1. Por su parte, Inglaterra sufrió más de la cuenta para superar a RD Congo y al anfitrión México, selección a la que derrotó 3-2 con un hombre menos por la expulsión del defensa Jarell Quansah.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50