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Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Noruega vs. Inglaterra chocan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora se juega y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Noruega y Inglaterra juegan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026.
Noruega y Inglaterra juegan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Noruega vs. Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Revisa la tabla de goleadores del Mundial 2026 por el Botín de Oro.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Haaland y Mbappé pelean por la Bota de Oro

Noruega vs. Inglaterra: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Noruega vs. Inglaterra por la ronda de cuartos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 3.00 p. m.
  • Perú: 4.00 p. m.
  • Colombia: 4.00 p. m.
  • Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia: 5.00 p. m.
  • Chile: 5.00 p. m.
  • Venezuela: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 5.00 p. m.
  • Argentina: 6.00 p. m.
  • Brasil: 6.00 p. m.
  • Paraguay: 6.00 p. m.
  • Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Noruega vs. Inglaterra?

  • Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay: DIRECTV Sports, DGO y Paramount Plus.
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol.
  • Brasil: Cazé TV.
  • Colombia: Gol Caracol, RCN, DIRECTV Sports, DGO y Paramount Plus.
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
  • México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium.
  • Costa Rica: FOX y FOX+.
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX.
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX.
  • España: Movistar Plus y DAZN.
Noruega e Inglaterra se juegan el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Noruega e Inglaterra se juegan el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Noruega vs. Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026

Pese a su largo historial de enfrentamientos, esta será la primera vez que las selecciones de Noruega e Inglaterra se vean las caras en una Copa del Mundo. Los 'Tres Leones' llevan la delantera tras disputar ocho cotejos contra los 'Vikingos Rojos' (3 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

De acuerdo con lo ocurrido en las instancias eliminatorias del Mundial 2026, Noruega dejó en el camino a Costa de Marfil y al pentacampeón Brasil, a los que venció por el mismo marcador: 2-1. Por su parte, Inglaterra sufrió más de la cuenta para superar a RD Congo y al anfitrión México, selección a la que derrotó 3-2 con un hombre menos por la expulsión del defensa Jarell Quansah.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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