Erling Haaland rompió el internet: así puedes remar gratis con Noruega en el Mundial 2026

Más allá de que Lionel Messi sea el máximo goleador o que Kylian Mbappé haya sido clave en cada partido, sin duda la sensación del Mundial 2026 es Erling Braut Haaland. El delantero ha llevado a la selección de Noruega hasta las semifinales del torneo más prestigioso de la FIFA gracias a todas sus anotaciones, pero también se ha ganado el cariño de la hinchada por sus gestos tanto dentro como fuera del campo. En ese sentido, ahora el ‘Vikingo’ acaba de causar furor en internet.

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Como se ha visto, cada vez que la escuadra nórdica vencía a un rival celebraba junto a sus aficionados de una forma peculiar: se ponían a ‘remar’ dentro del campo, mientras que en la tribuna su gente hacía lo mismo, siempre comandados por un futbolista. Este gesto ha captado la atención del planeta y en los estadios ahora se puede ver a personas de otras nacionalidades sumándose al particular festejo.

Este detalle tiene un origen histórico, ya que en la antigüedad los noruegos se dedicaban a remar por los mares más peligrosos en busca de tesoros o para conquistar otros lugares, por lo que se trata estrictamente de una herencia vikinga, que, además, simboliza el hecho de que todos deben estar unidos para conseguir la meta. Bajo esa premisa, ahora tú mismo puedes provocar esta famosa celebración como Erling Haaland y sus compañeros en el Mundial 2026.

¿Cómo remar con Erling Haaland en internet?

Resulta que, si colocas en el buscador de Google exactamente ‘Haaland’, te aparecerá el personaje en cuestión y, en la parte baja de tu pantalla, unos vikingos con indumentaria de Noruega remando, tal y como en la Copa del Mundo de la FIFA. En caso de que no salga desde el inicio, hay un icono con forma de cono de fiesta que deberás presionar para que ocurra la interesante interacción.

La curiosia dinámica con Erling Haaland.

Vale precisar que esta dinámica solo ocurre con el delantero del Manchester City, ya que si pones a cualquier otro jugador de Noruega o a la misma selección, no aparecerán los vikingos remando. Recordemos que los escandinavos enfrentarán a Inglaterra este sábado 11 de julio a las 16.00 horas (4.00 p. m.) de Lima, Perú.