Pronóstico y cuotas del partido Argentina vs. Suiza por cuartos de final del Mundial 2026

Momento de ver a las selecciones de Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El cuadro albiceleste tiene todo para conseguir un resultado positivo a lo largo de los 90 minutos, por lo que Apuesta Legal te presenta las cuotas de apuestas, pronósticos y estadísticas de este vibrante choque que se jugará en el Estadio Kansas City.

Cuotas del partido Argentina vs. Suiza por cuartos de final del Mundial 2026

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Pronósticos Argentina vs. Suiza: ¿Quién es el favorito según las casas de apuestas?

Las casas de apuestas pagan en promedio 1,72 por el triunfo de la selección de Argentina, mientras que el empate tiene una cifra de alrededor de 3,60. En caso de darse un batacazo durante los 90 minutos, la victoria de Suiza paga 5,50.

La selección argentina ha ganado cada uno de sus partidos en este Mundial 2026 ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto. Eso sí, frente al cuadro de los Tiburones Azules tuvo que conseguir la victoria recién en el tiempo extra. La gran figura del conjunto albiceleste es Lionel Messi, quien viene marcando en todos los partidos del magno certamen de la FIFA.

¿Cómo llegan Argentina vs. Suiza? Historial

Argentina encadena cinco victorias seguidas ante Argelia (3-0), Austria (2-0), Jordania (3-1), Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2). Lionel Messi es el máximo artillero de la Copa del Mundo 2026 con ocho anotaciones y, además, lidera el ranking histórico de goleadores de este certamen con 21 tantos.

Por el lado de Suiza, avanzó a esta instancia como invicto en la Copa del Mundo: empató con Qatar (1-1), venció a Bosnia (4-1), derrotó a Canadá (2-1), superó a Argelia (2-0) e igualó con Colombia (0-0).

El historial de ambas selecciones es el siguiente:

Argentina 1-0 Suiza (Mundial 2014)

Suiza 1-3 Argentina (Amistoso 2012)

Suiza 1-1 Argentina (Amistoso 2007)

Suiza 1-1 Argentina (Amistoso 1990)

Argentina 2-0 Suiza (Mundial 1966)

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza?

Este partido entre Argentina y Suiza se disputará el sábado 11 de julio a partir de las 8.00 p. m., hora peruana.

Argentina: 22.00 horas | Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Bolivia: 21.00 horas | Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: 22.00 horas | Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: 21.00 horas | DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: 20.00 horas | DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: 20.00 horas | DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

México: 19.00 horas | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Perú: 20.00 horas | América TV, América tvGO, DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney Plus, Paramount+

Uruguay: 22.00 horas | DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: 21.00 horas | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: 21.00 horas | DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Inter

Posibles alineaciones de Argentina vs. Suiza

Argentina : Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Suiza: Gregor Kobel, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder, Dan Ndoye, Ruben Vargas y Breel Embolo.

Estado actual de Argentina y Suiza

Argentina llega a los cuartos de final con la confianza intacta de un campeón que supo reaccionar en el momento más crítico del torneo. La albiceleste protagonizó una remontada memorable ante Egipto tras estar dos goles abajo y selló un triunfo por 3-2 que reafirmó su carácter competitivo.

Suiza, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente en los Mundiales. El equipo dirigido por Murat Yakin dejó en el camino a Colombia tras un intenso empate sin goles que se resolvió en la tanda de penales, con Gregor Kobel como figura decisiva bajo los tres palos.