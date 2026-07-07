Salah, figura de Egipto, rotundo con Argentina tras controversial partido: "A la vista de todos..."

La eliminación de Egipto a manos de Selección de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por la polémica. Tras el encuentro, la gran figura del conjunto africano, Mohamed Salah, fue consultado sobre el desempeño del árbitro francés François Letexier y sorprendió con su respuesta.

Mohamed Salah, figura de Egipto, dio fuerte comentario sobre el partido ante Argentina tras controversial arbitraje

Salah, capitán y principal referencia de la selección egipcia en la Copa del Mundo 2026, optó por aludir al arbitraje recibido en el encuentro frente a Argentina y dejó claro que no hará muchas declaraciones, aunque las imágenes quedan a la vista de todo el mundo.

"Ante todo, fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir", declaró el atacante.

La selección de Egipto reclamando al árbitro François Letexier que revise el VAR tras el tercer gol de Argentina

Pese a evitar una crítica directa al juez del compromiso, Salah dejó entrever su disconformidad con algunas decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del encuentro. "Nos anularon un gol y también nos pitaron un penal en contra. Después, ellos contraatacaron y marcaron. El entrenador nos felicitó por nuestro desempeño", agregó.

El delantero del combinado egipcio también lamentó la eliminación y reveló que el cuerpo técnico tenía grandes expectativas en el certamen. "Quería que llegáramos más lejos en la competición, pero así lo quiso Dios. Seguiremos construyendo sobre lo logrado en esta campaña y, si Dios quiere, el futuro será aún mejor", expresó.