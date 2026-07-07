Hossam Hassan arremetió contra Francois Letexier, árbitro del Argentina vs Egipto: "El mundo está mirando"

Hossam Hassan, entrenador de Egipto, no dudó en criticar a Francois Letexier, árbitro francés que dirigió el encuentro contra Argentina, que terminó 3-2 a favor de la Albiceleste. Este encuentro sigue dando de qué hablar luego de una serie de irregularidades que han sido reclamadas por los jugadores egipcios. Para muchos de ellos, como Mostafa Ziko, las decisiones del colegiado favorecieron a Argentina en este Mundial 2026.

En este contexto, Hassan, quien en la reciente conferencia de prensa señaló que no hubo juego limpio, no solo se quedó ahí, sino que también utilizó sus redes sociales para publicar una imagen de Letexier y dejarle un fuerte mensaje que fue respaldado por los seguidores del conjunto conocido como los Faraones.

Hossam Hassan criticó a Francois Letexier, árbitro del Argentina vs Egipto

Para el entrenador de 59 años, quien afirmó que el conjunto africano había hecho los méritos necesarios para pasar a cuartos de final, no dudó en elevar su reclamo mediante Instagram. "El mundo está mirando", escribió el DT acompañado de la imagen del francés.

Publicación de Hossan Hassam vía redes sociales

Tras esta publicación, los hinchas no dudaron en demostrarle su apoyo y agradecerle por el trabajo que realizó con la selección egipcia en esta Copa del Mundo.

¿Qué había dicho Hossam Hassan en conferencia de prensa?

Hassan aseguró que la selección africana hizo los méritos suficientes para clasificar a la siguiente ronda y afirmó que el encuentro estuvo condicionado incluso antes del pitazo inicial. “Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron un contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego”.

El estratega también puso en duda el arbitraje durante el compromiso. Según manifestó, hubo un claro penal sobre Mohamed Salah que nunca fue revisado por el VAR, además de la polémica anulación del gol convertido por Mostafa Ziko. “Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta".