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Hossam Hassan, DT de Egipto, rotundo con Argentina por mal arbitraje en el Mundial: "No hubo juego limpio..."

Hossam Hassan, técnico de Egipto, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el mal arbitraje que recibió su equipo en el partido ante la selección de Argentina en el Mundial 2026.

Luis Blancas
Hossam Hassan, técnico de Egipto, rotundo con la selección de Argentina por mal arbitraje en el Mundial 2026
Hossam Hassan, técnico de Egipto, rotundo con la selección de Argentina por mal arbitraje en el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una conferencia de prensa cargada de polémica. El entrenador Hossam Hassan no ocultó su malestar por el arbitraje y aseguró que su selección fue perjudicada en la derrota frente a la selección de Argentina.

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Hossam Hassan, técnico de Egipto, rotundo con la selección de Argentina por mal arbitraje en el Mundial 2026

Hassan afirmó que el conjunto africano hizo méritos para avanzar de ronda y sostuvo que el partido estuvo condicionado desde antes del pitazo inicial. "Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron un contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego", declaró.

El técnico también cuestionó las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro. El técnico reclamó un supuesto penal sobre Mohamed Salah que, según él, nunca fue revisado por el VAR, además del gol anulado a Mostafa Ziko. "Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta", manifestó.

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Lejos de bajar el tono, el seleccionador fue aún más contundente al señalar que Egipto fue superior al vigente campeón del mundo. "No hubo respeto ni juego limpio. Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones. Nos vamos con la frente en alto", expresó.

Incluso, aseguró que no seguirá viendo el torneo como forma de protesta. "No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta. No voy a seguir viendo los partidos de esta Copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación", sentenció.

Hossam Hassan, DT de Egipto, reclamó el horario del partido ante Argentina

Pese a la frustración por la eliminación, Hossam Hassan felicitó a sus dirigidos por la histórica campaña realizada en el Mundial 2026 y destacó el esfuerzo de un plantel conformado, en su mayoría, por futbolistas de la liga egipcia. Asimismo, criticó el horario del encuentro disputado al mediodía en Atlanta, al considerar que afectó el rendimiento de ambos equipos.

“El que puso el horario nunca jugó al fútbol. ¿Por qué tan temprano si solo hay dos partidos? ¿A qué hora quieren que desayunen los jugadores? Nos marchamos igual con la cabeza alta, pero muestra una falta de transparencia", finalizó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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