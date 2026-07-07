Mostafa Ziko, jugador de Egipto, acusó al árbitro de ayudar a Argentina: "Amañado, no fue nada justo..."

La polémica está servida. Argentina venció por 3-2 a Egipto, en un resultado bastante cuestionado por varios hinchas que siguen este Mundial 2026. Tras el partido, Mostafa Ziko acusó directamente al árbitro, Francois Letexier, de favorecer a la Albiceleste y sostuvo que no fue justo durante el encuentro.

"No es justo, no es justo. El árbitro no es justo. Es una injusticia total, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando el esfuerzo de todo un país. Desde el inicio del partido, el árbitro ha estado en nuestra contra. No es justo que nos vayamos así después de ir ganando 2-0 contra Argentina. Es un torneo amañado. Que Dios nos baste y él es el mejor protector”

"Les pido disculpas (a los hinchas), queríamos hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio. ¡Felicidades, felicidades por la Copa del Mundo para Argentina! ¡Felicidades! Ya no hace falta decir nada más, ya está”, fueron las palabras del atacante egipcio, autor del segundo gol.

Mostafa Ziko habló tras el partido contra Argentina

¿Qué pasó durante el partido entre Egipto y Argentina?

Durante el compromiso se vivieron situaciones inéditas, pues Mostafa Ziko, a los 58 minutos, había marcado lo que sería el 2-0. Sin embargo, el colegiado decidió revisar una jugada previa contra un jugador argentino y señaló que hubo falta, por lo que anuló el gol.

Jugada previa que anuló el gol de Mostafa Ziko

Pero eso no fue todo, ya que, casi al finalizar el encuentro, los jugadores de Egipto reclamaron una falta dentro del área que pudo haber cambiado el resultado.