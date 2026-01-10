Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver final de Supercopa de España

Hora de saldar cuentas. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en la gran final de la Supercopa de España 2026. El partido está programado para las 2:00 p. m. (hora peruana) y será transmitido gratis por el canal 4 América TV y la app América TvGo.

Merengues y blaugranas reeditarán la final pasada, en la que el Barça se consagró campeón tras vencer 5-2 al Real Madrid. Ahora, el equipo dirigido por Xabi Alonso busca revancha y levantar su primer título del año, con la esperanza de disipar las críticas por la irregular campaña que viene realizando.

El Barcelona llega a la final de la Supercopa tras golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao, mientras que el Real Madrid obtuvo un triunfo ajustado por 2-1 sobre el Atlético de Madrid, en un duelo marcado por la polémica debido a las declaraciones del técnico colchonero, Diego Pablo Simeone, dirigidas al brasileño Vinícius Jr.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en la final de la Supercopa de España

En la previa de la gran final, ambos técnicos se pronunciaron sobre el clásico, que paralizará a todo el mundo. "Es un partido de fútbol. Una final. Todo puede pasar y estamos centrados en lo que tenemos que hacer", precisó Xabi Alonso, quien, además, confirmó que evaluará la situación de Mbappé para ver si lo arriesga. "Está mucho mejor… Es una decisión que tomaremos con el jugador. Hay que medir el riesgo".

Al frente, Hansi Flick recordó todos los partidos disputados contra los merengues. El técnico del Barça llega a esta final en condición de invicto, pues nunca ha perdido una definición. "Una final es una final. Y contra el Real Madrid, un Clásico, es lo que todos queremos ver. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar", señaló.

Finalmente, el DT alemán que dirige al Barcelona, no dudó en elogiar a Mbappé, quien probablemente juegue la final. “Sé que Mbappé es un jugador fantástico y que es fenomenal cuando tiene espacio a la espalda de la defensa. Adaptaremos algunas cosas, como siempre hacemos. Pero no especialmente por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía, en nuestras ideas".

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

Barcelona vs Real Madrid: canal transmisión

En todo el Perú puedes seguir la transmisión de la final de la Supercopa de España mediante el canal 4 América TV que va gratis por la señal abierta. También tienes la opción de seguirlo por cable mediante Movistar Deportes.

Además, el partido de Real Madrid vs Barça puedes seguirlo de forma online por internet completamente gratis. Solo debes conectarte a la página web América TvGo y seleccionar el contenido que deseas ver, en este caso el clásico español a partir de la 1:45 p. m. hora peruana.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

Argentina: Flow Sports

Bolivia: Unitel

Colombia: Win Sports

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Sky Sports

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

USA: ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App, ABC App

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

México y Costa Rica: 1:00 p. m. horas

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 4:00 p. m.

España: 8:00 p. m.

Barcelona vs Real Madrid: últimos 10 resultados

Real Madrid 2-1 Barcelona

Barcelona 4-3 Real Madrid

Barcelona 3-2 Real Madrid

Real Madrid 2-5 Barcelona

Real Madrid 0-4 Barcelona

Barcelona 2-1 Real Madrid

Real Madrid 3-2 Barcelona

Real Madrid 4-1 Barcelona

Barcelona 1-2 Real Madrid

Real Madrid 0-3 Barcelona

