Recientemente, Trump compartió una llamativa publicación en Truth Social, titulada “Grandes presidentes estadounidenses”. Allí, mostró una foto del expresidente Franklin Roosevelt, quien ocupó el cargo de 1933 a 1945, junto a la frase “Hipotecas a 30 años”. Asimismo, apareció una imagen suya, en la que menciona la siguiente frase: “Hipotecas a 50 años”. ¿De qué se trata?

Trump anuncia nuevos créditos hipotecarios para lograr la casa propia en EE. UU.

‘El Cronista’ y otros medios internacionales compartieron las últimas acciones que está tomando el gobierno estadounidense. Ahora, se conoció que el presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de ofrecer hipotecas con un plazo de hasta cincuenta años.

Esta decisión por parte de las autoridades se está dando con la finalidad de reducir los pagos mensuales para los compradores y estimular el mercado inmobiliario. Esta sorpresiva iniciativa se dio como respuesta a la creciente dificultad de acceso a la vivienda, un problema que afecta a muchos ciudadanos debido a los altos costos.

Por su parte, Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), confirmó el último domingo, mediante un mensaje en ‘X’ que la Administración se encuentra desarrollando esta propuesta innovadora para facilitar el acceso a créditos hipotecarios en el país americano.

“Estamos totalmente enfocados en garantizar el sueño americano para los jóvenes y eso solo puede suceder a nivel económico mediante la compra de una vivienda. Una hipoteca a 50 años es simplemente un arma potencial dentro de un amplio arsenal de soluciones que estamos desarrollando en este momento”, señaló Pulte al respecto.

No todos respaldan la propuesta

Bajo este contexto, la medida no ha sido bien recibida por todos. La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene manifestó su oposición frente a la propuesta, asegurando que sus consecuencias son más perjudiciales que beneficiosas.

A través de un mensaje en ‘X’, resaltó que la iniciativa favorecerá a entidades bancarias, prestamistas hipotecarios y constructores de viviendas, mientras que los ciudadanos enfrentarán un aumento significativo en los intereses a lo largo del tiempo, lo que podría llevarlos a permanecer endeudados para siempre.