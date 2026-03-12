Alianza Lima puede perder a pieza clave para el partido contra Juan Pablo II: ¿Por qué?

Alianza Lima es actualmente líder absoluto del Torneo Apertura 2026, con chances de salir campeón de la Liga 1 esta temporada. Para ello debe contar con todo su plantel en perfectas condiciones, pero ahora se encuentra a punto de perder a una de sus principales figuras por un contundente motivo.

Como sabemos, los blanquiazules enfrentarán este fin de semana a Deportivo Garcilaso en el Cusco por la fecha 7 del campeonato, y están obligados a ganar para llevarse los tres puntos y seguir en la cima del certamen. No obstante, corren el riesgo de sufrir la suspensión de un talentoso defensor. Se trata de Luis Advíncula.

Luis Advíncula puede perderse partido del Torneo Apertura 2026

Resulta que el lateral de Alianza Lima puede perderse el partido contra Juan Pablo II en Matute la próxima semana si es que recibe una tarjeta amarilla ante el ‘Pedacito del Cielo’, ya que por acumulación terminará siendo suspendido. Por ello, el ‘Rayo’ debe tener bastante cuidado durante los siguientes 90 minutos.

Luis Advíncula puede ser suspendido.

Además, el periodista Gerson Cuba informó a la hinchada sobre el estado de los demás jugadores del cuadro blanquiazul. El único que puede quedar fuera del duelo ante los de Chongoyape es Luis Advíncula, salvo que otro elemento termine siendo expulsado por tarjeta roja directa.

“Por su parte, los jugadores que cuentan con dos tarjetas amarillas son Mateo Antoni y Alan Cantero. Mientras que, con una sola amonestación aparecen Esteban Pavez, Renzo Garcés, Josué Estrada, Kevin Quevedo, Cristian Carbajal, Marco Huamán y Paolo Guerrero”, indicó el mencionado periodista a través de sus redes sociales.