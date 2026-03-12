Fossati, ex Universitario, remece el mercado y está cerca de firmar por histórico club: "Nuevo"

Jorge Fossati salió inesperadamente de Universitario de Deportes en la temporada 2026 luego de ganar 2 títulos nacionales de la Liga 1. Sin embargo, el técnico de nacionalidad uruguaya ya tiene su futuro encaminado hacia la Universidad de Chile para disputar la Liga de Primera y conseguir el objetivo de ser campeones.

Jorge Fossati, extécnico de Universitario, firmará por histórico club

Según informó el reconocido periodista de Radio Carve, Wilson Méndez, Fossati será nuevo técnico de U. de Chile a sus 73 años tras salir de Universitario. Sin embargo, desde el club chileno aún no hacen oficial esta flamante incorporación.

“Jorge Fossati será el entrenador de Universidad de Chile”, escribió el prestigioso comunicador uruguayo en su cuenta de X (antes Twitter).

Jorge Fossati será nuevo técnico de Universidad de Chile, según informó prensa uruguaya

Jorge Fossati llegaría al histórico club chileno en reemplazo del estratega argentino, Francisco Meneghini, quien debido a los malos resultados fue despedido.

Además, según informó el medio de Chile, Radio ADN, la prioridad de la directiva de la Universidad de Chile es que el posible nuevo técnico, Fossati, sea anunciado a fines de marzo cuando el equipo esté disputando la Copa de Chile.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati llegó a Universitario de Deportes en 2023 con el objetivo de salir campeón y romper la sequía de títulos durante 10 años. Tras plasmar su idea de juego con la línea de 3, el uruguayo logró ser bicampeón nacional en 2023 y luego en 2025 tras su flamante regreso tras una campaña no exitosa en la selección peruana.

Jorge Fossati salió de Universitario tras logras ser dos veces campeón nacional

El técnico uruguayo durante su primera campaña en el elenco merengue consiguió disputar 33 partidos y consiguió 21 victorias, 8 empates y 4 derrotas. En su segundo año, Fossati estuvo al mando de Universitario durante 27 encuentros y logró 18 duelos ganados, 5 igualdades y 4 derrotas.