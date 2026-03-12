FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Torneo Apertura: a qué hora juegan y dónde ver

Todo listo para el partido entre FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Héroes de San Ramón. Ambos elencos atraviesan una temporada irregular en cuanto a resultados, por lo que ahora los hinchas querrán presenciar estos 90 minutos que tendrá como protagonista a Hernán Barcos. El ‘Pirata‘ se perfila como titular y espera seguir en su racha goleadora para el orgullo de sus fieles seguidores.

¿Cuándo juega FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?

El partido entre FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos se juega este viernes 13 de marzo en el Estadio Héroes de San Ramón. Ambas escuadras no la pasan nada bien en este arranque de temporada, por lo que tienen la obligación de sumar tres puntos que lo metan de llena a la lucha del certamen.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos?

Este choque entre ambos conjuntos inicia a partir de las 15.00 horas locales (20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.00 horas

Venezuela, Bolivia: 16.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17.00 horas

España: 21.00 horas

Entradas para partido de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos. Foto: Facebook.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO?

La transmisión del partido entre FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operados de Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable y Win TV. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en las apps de DGO y Movistar TV App a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Entradas FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

Butacas: 50 soles

Occidente: 25 soles

Oriente: 20 soles

Sur: 15 soles

Niños: 10 soles

(VIDEO: L1 MAX)

Posibles alineaciones de FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

FC Cajamarca: Mosquera, Miguez, Rodas, Almirón, Lagos, Gallardo, Orejuela, Meza, Andrade, Rodríguez y Hernán Barcos.

Comerciantes Unidos: Córdova, Vásquez, Vílchez, Rodríguez, Cossio, Arias, Rodríguez, Herrera, Olivares, Vilca y Pérez.

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, FC Cajamarca se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Comerciantes Unidos en esta séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: