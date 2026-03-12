¿Y L1 MAX? Nuevo canal anuncia que transmitirá partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima es el actual líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y ahora se mentaliza en su siguiente encuentro ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Dado la coyuntura de este compromiso del torneo local, un nuevo canal ha anunciado por todo lo alto que transmitirá en vivo y en directo los 90 minutos desde el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Nuevo canal anuncia que transmitirá el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Se trata de Movistar Deportes, que confirma a todos sus seguidores que llevará a cabo su segundo partido de Liga 1 a sus pantallas. Este canal contará con otro narrador y comentaristas a diferencia de la señal oficial de L1 MAX, por lo que ahora hay alternativas para el gusto del hincha blanquiazul que no querrá perderse este encuentro desde la Ciudad Imperial.

A través de redes sociales, Movistar Deportes indica todos los detalles de este compromiso, sabiendo que tendrá mucha acogida al ser un cotejo de alta importancia para Alianza Lima en su afán de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Recordemos que este canal se puede ver por el 003 SD y 703 HD de Movistar TV.

“¡Choque de poder en la altura de Cusco! Este sábado 14 de marzo, desde las 5.45 p. m., el estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario del partidazo entre Deportivo Garcilaso, que busca recuperar el paso tras cuatro derrotas consecutivas, y Alianza Lima, que sale a mantener la punta del Apertura y lograr su tercer triunfo en altura.“, informaron en las redes sociales de Movistar Deportes.

(VIDEO: Movistar Deportes)

¿L1 MAX transmitirá el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

Sí. Lo hará mediante sus operadores conocidos como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. El hecho que Movistar Deportes tenga su propio equipo de producción para la transmisión del Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, no quita que el canal oficial L1 MAX no emita en vivo los 90 minutos del duelo por el Torneo Apertura 2026.