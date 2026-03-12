Partidos de Liga 1 Perú: programación de la fecha 7 por el Torneo Apertura 2026

La fecha 7 del Torneo Apertura promete estar de candela. Alianza Lima defenderá el liderato ante Garcilaso en Cusco. Los Chankas visitarán a Juan Pablo II y Universitario sostendrá un complicado duelo ante UTC en el Monumental. En el Gallardo viviremos un compromiso con mucha historia entre Sporting Cristal y Sport Boys.

Partidos de Liga 1 2026: Programación de la fecha 7

Viernes 13 de marzo

Hora Partido Estadio Canal 15:00 FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos Héroes de San Ramón L1 MAX

Sábado 14 de marzo

Horarios Partidos Estadios Canales 13:00 Sport Huancayo vs. ADT IPD Huancayo L1 MAX 15:15 Juan Pablo II vs. Los Chankas C.D. Juan Pablo II L1 MAX 18:00 Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 20:30 Universitario vs. UTC Estadio Monumental L1 MAX

Domingo 15 de marzo

Horarios Partidos Estadios Canales 11:00 Sporting Cristal vs. Sport Boys Alberto Gallardo L1 MAX 13:14 FBC Melgar vs. Atlético Grau Monumental UNSA L1 MAX 15:30 Alianza Sullana vs. C.D. Moquegua Campeones del 36 L1 MAX 18:00 Cusco FC vs. Cienciano Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX

Programación de los partidos del Torneo Apertura por la fecha 7.

¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?

De cara a la temporada 2026, el fútbol peruano concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.

¿Cómo ver L1 MAX en Movistar TV?

Para ver L1 MAX en Movistar TV debes sintonizar los siguientes canales: