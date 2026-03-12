0

Partidos de Liga 1 Perú: programación de la fecha 7 por el Torneo Apertura 2026

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima defiende el liderato en Cusco y la U se juega la vida ante UTC.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos por la fecha 7 del Torneo Apertura.
La fecha 7 del Torneo Apertura promete estar de candela. Alianza Lima defenderá el liderato ante Garcilaso en Cusco. Los Chankas visitarán a Juan Pablo II y Universitario sostendrá un complicado duelo ante UTC en el Monumental. En el Gallardo viviremos un compromiso con mucha historia entre Sporting Cristal y Sport Boys.

Partidos de Liga 1 2026: Programación de la fecha 7

Viernes 13 de marzo

HoraPartidoEstadioCanal
15:00FC Cajamarca vs. Comerciantes UnidosHéroes de San RamónL1 MAX

Sábado 14 de marzo

HorariosPartidosEstadiosCanales
13:00Sport Huancayo vs. ADTIPD HuancayoL1 MAX
15:15Juan Pablo II vs. Los ChankasC.D. Juan Pablo IIL1 MAX
18:00Deportivo Garcilaso vs. Alianza LimaInca Garcilaso de la VegaL1 MAX
20:30Universitario vs. UTCEstadio MonumentalL1 MAX

Domingo 15 de marzo

HorariosPartidosEstadiosCanales
11:00Sporting Cristal vs. Sport BoysAlberto GallardoL1 MAX
13:14FBC Melgar vs. Atlético GrauMonumental UNSAL1 MAX
15:30Alianza Sullana vs. C.D. MoqueguaCampeones del 36L1 MAX
18:00Cusco FC vs. CiencianoInca Garcilaso de la VegaL1 MAX
Liga 1

¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?

De cara a la temporada 2026, el fútbol peruano concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.

¿Cómo ver L1 MAX en Movistar TV?

Para ver L1 MAX en Movistar TV debes sintonizar los siguientes canales:

  • Señal estándar (SD): Canales 11 y 14.
  • Alta definición (HD): Canales 711 y 714.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

