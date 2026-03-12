- Hoy:
Partidos de Liga 1 Perú: programación de la fecha 7 por el Torneo Apertura 2026
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima defiende el liderato en Cusco y la U se juega la vida ante UTC.
La fecha 7 del Torneo Apertura promete estar de candela. Alianza Lima defenderá el liderato ante Garcilaso en Cusco. Los Chankas visitarán a Juan Pablo II y Universitario sostendrá un complicado duelo ante UTC en el Monumental. En el Gallardo viviremos un compromiso con mucha historia entre Sporting Cristal y Sport Boys.
Partidos de Liga 1 2026: Programación de la fecha 7
Viernes 13 de marzo
|Hora
|Partido
|Estadio
|Canal
|15:00
|FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos
|Héroes de San Ramón
|L1 MAX
Sábado 14 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|Canales
|13:00
|Sport Huancayo vs. ADT
|IPD Huancayo
|L1 MAX
|15:15
|Juan Pablo II vs. Los Chankas
|C.D. Juan Pablo II
|L1 MAX
|18:00
|Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|20:30
|Universitario vs. UTC
|Estadio Monumental
|L1 MAX
Domingo 15 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|Canales
|11:00
|Sporting Cristal vs. Sport Boys
|Alberto Gallardo
|L1 MAX
|13:14
|FBC Melgar vs. Atlético Grau
|Monumental UNSA
|L1 MAX
|15:30
|Alianza Sullana vs. C.D. Moquegua
|Campeones del 36
|L1 MAX
|18:00
|Cusco FC vs. Cienciano
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
Programación de los partidos del Torneo Apertura por la fecha 7.
¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?
De cara a la temporada 2026, el fútbol peruano concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.
¿Cómo ver L1 MAX en Movistar TV?
Para ver L1 MAX en Movistar TV debes sintonizar los siguientes canales:
- Señal estándar (SD): Canales 11 y 14.
- Alta definición (HD): Canales 711 y 714.
