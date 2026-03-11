¡Sorpresivo! Filtran la fuerte condición que puso Carlos Zambrano para firmar por Sport Boys

Sport Boys se volvió una de las noticias de la semana luego de que se conociera que tenía un acuerdo de palabra para firmar a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza. Sin embargo, hasta el momento, ninguno se ha hecho oficial. En el caso del ‘Kaiser’ se conoció que ha exigido una importante condición para convertirse en nuevo fichaje de los rosados.

Filtran fuerte condición que puso Carlos Zambrano para firmar por Sport Boys

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, los periodistas Gustavo Peralta y José Varela brindaron nuevas novedades sobre las negociaciones que se vienen dando entre la ‘Misilera’ y Carlos Zambrano para asegurar su fichaje de emergencia ante el mal rendimiento del equipo.

Según indicó Peralta, Sport Boys ha solicitado al representante del jugador que busque un auspiciador que cubra gran parte de salario. “El acuerdo está entre Boys con Zambrano y Trauco. Sin embargo, su representante está en búsqueda de un sponsor que facilite la llegada de ellos. Boys no tiene una caja importante", expresó.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando José Varela reveló que el defensa nacional ha exigido a la administración de Sport Boys una fuerte suma de dinero en cuestión de adelanto, correspondiente a seis salarios.

Video: Modo Fútbol

"Me dijeron de que Carlos Zambrano ha pedido un adelanto fuerte. 6 meses de adelanto ha pedido", fue la información que compartió el comunicador y que ha impactado a los hinchas rosados.

Esta información coincide con lo mencionado por Gustavo Peralta, considerando que Sport Boys no es un equipo que se caracterice por tener un gran soporte financiero. Aun falta por definir si finalmente el cuadro del Callao realizará el esfuerzo para cerrar la llegada del ‘Kaiser’, el cual debe darse antes de finalizar esta semana.

Carlos Zambrano puede volver a la selección peruana

En los últimos días, diversas personalidades de Sport Boys indicaron que la llegada de Carlos Zambrano se dio también por un pedido de la FPF, quienes presuntamente indicaron que el jugador estaba en los planes de Mano Manezes para su nuevo proceso con la selección peruana.

“Ha habido un tema de parte de ellos. Me parece que el profesor Menezes tiene en cuenta a alguno de ellos o a los dos. Es importante que puedan tener continuidad y creo que podrían tenerla acá”, indicó Mario Flores, gerente deportivo del club.